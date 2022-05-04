限時五天！7-11七支冰棒100元 立頓奶茶5折價不到10元
隨著天氣逐漸回溫，超商通路開始端出冰品促銷，綜觀各家本周快閃優惠，最吸睛當屬7-11祭出情人果冰棒7支100元，換算下來一支冰棒約14元，對於現在冰品貴森森的超商冰櫃來說，算是頗親民的價格。全家則有森永牛奶糖珍珠雪糕買2送2，單支冰棒不到20元，也是夏日必囤之一。萊爾富更是火力全開，祭出3款熱門商品買一送一，讓網友直呼：「真香」。
7-ELEVEN於後（6）日起開跑5天限時優惠，最搶眼當屬杜老爺情人果冰棒7支100元，平均下來一支約14元，相當於5.6折接近半價，獲省錢網友力推：「冰棒好吃」、「類芒果冰棒」，有民眾擔心找不到放7支情人果冰棒的冰櫃，或是一個人買走別人就沒得買了，內行透露這類需要一口氣買多份商品的促銷，唯一解法就是加門市LINE群組預定，通常門市LINE群都會預熱動起來幫客人下單。
本周也參戰的萊爾富，今（4）日起開跑5天限定優惠。所謂山不在高，有仙則名，品不用多，便宜就行。萊爾富雖然只有3款會員限定促銷，包括立頓奶茶買2送2，以及康貝特能量飲、OREO餅乾買一送一，但光是這三品就讓網友直呼：「真香」、「可以」、「讚」。
以限定特價來看，立頓奶茶4瓶30元、一瓶不到10元；康貝特能量飲料25元可買到兩罐，OREO餅乾一條原價接近49元，買一送一現省一半。不過結帳時需要刷導購條碼，建議手機自備條碼照片較保險。
全家超商今（4）日起至5月8日也有5天會員優惠，雖然比起7-ELEVEN跟萊爾富的主打品項稍嫌弱了些，不少網友失望：「Pass」、「這檔完全不行」，但還是有亮點商品可參考。泰山純水3瓶特價40元，約打6.6折；另一賣點則是森永牛奶糖珍珠雪糕買2送2，換算下來單支冰棒不到20元，也是少數獲網友推薦好吃的促銷商品。