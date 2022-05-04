心理及口腔健康司終分家！衛福部掌十司創部會之最

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衛生福利部於102年成立，設立「心理及口腔健康司」，因人口結構高齡化，國民口腔健康需求樣態改變，口腔健康產業蓬勃發展，另尚須強化國人心理健康前端預防，發展連續性之心理健康照護機制及布建社區服務資源等。為充分回應民眾需求及專業發展趨勢，行政院已核定成立「心理健康司」及「口腔健康司」二個專責單位，將有助於國人健康服務升級、專業專精發展及行政效能提升，並創造民眾健康服務、心理與口腔照護專業發展。
「口腔健康司」分3科辦事，業務包括：口腔健康政策規劃與推動、口腔衛生教育及預防保健推展、口腔醫療服務體系規劃與推動、口腔衛生醫事人力發展、口腔醫療品質與病人安全之管理、照護服務輸送及資源布建、口腔醫療科技與國際發展等。期強化國人口腔預防保健觀念、健全弱勢、偏鄉及口腔照護資源缺乏地區之服務體系，提升健康平權，以降低口腔醫療負擔。
「心理健康司」分5科辦事，業務包括心理健康促進及自殺防治、精神疾病防治、毒品與酒精成癮防治、特殊族群處遇等，並新增司法精神醫療政策之規劃、推動，以配合行政院強化社會安全網計畫、因應精神衛生法修法，持續完善心理健康服務，引領台灣的心理健康工作更加茁壯。
衛福部表示，透過組織法規修正、專責單位設置及員額編制等調整，未來二個單位更能專注於專業發展，有助於提升組織運作及業務推動效能，並為國內心理及口腔健康發展注入強心劑，提供更專精化及細緻化服務，嘉惠更多國人，讓健康升級更有力。