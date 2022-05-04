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鏡電視MOD「試播」　NCC：視同開播、若違反承諾仍廢照

▲NCC副主委翁柏宗今（4）日表示，「鏡電視」在中華電信MOD試播，但依據《衛廣法》沒有「試播」，只有「開播」，若未履行當初承諾，仍能廢止其營運許可。（資料圖／記者許若茵攝，2022.3.23）
▲NCC副主委翁柏宗今（4）日表示，「鏡電視」在中華電信MOD試播，但依據《衛廣法》沒有「試播」，只有「開播」，若未履行當初承諾，仍能廢止其營運許可。（資料圖／記者許若茵攝，2022.3.23）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-04 17:49:042022-05-04 17:59:29

「鏡電視」5月8日將在中華電信MOD正式開播，但有關董監事變更、資本額變更等，迄今仍在NCC審查之中，卻在日前已於中華電信MOD「試播」。NCC副主委翁柏宗今（4）日表示，「鏡電視」5月2日在中華電信MOD試播，但依據《衛星廣播電視法》沒有「試播」，只有「開播」，既然已開播就會按照衛廣法規定監理，並須符合當初營運計畫的附帶承諾，若未履行仍能廢止其營運許可。

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「鏡電視」是NCC近10年唯一核准設立的新聞台，今年3月董事長陳建平突遭強行撤換，再加上需增資20億元資金，相關人事、資金爭議不斷，NCC仍在審查中，「鏡電視」就先在中華電信MOD試播。

翁柏宗指出，據《衛廣法》規定，沒有所謂的「試播」，若公司準備不及，能延長一次，但不得逾6個月，因此只要在公共平台，包括MOD播映，就算「開播」，NCC將依法監理，也會檢視當初取得執照時所做的承諾，如需製播兒少、手語、台語、藝文、國際新聞達一定比率等；開台後每季應將相關承諾執行情形，公布在官網上。

NCC內容處處長黃文哲指出，先前「鏡電視」在取得衛廣頻道營運許可時，承諾於5月11日以前開播，NCC只有要求新聞台要依期限內開播，但沒有禁止提前。

翁柏宗說，「鏡電視」董監事變更名單，NCC已依法進行審查；於5月11日前須完成現金增資到20億元的資本額變更案，以及董座、總經理及持股5%以上的大股東應於開播前，與新聞部代表完成簽署「編輯室公約」等，也都送進NCC，將進行檢視；該台自開播日起，就應符合相關規定，若有違反取得執照時所做的承諾、「保留廢止權」事項等，NCC仍能廢止其營運許可。

NCC表示，若閱聽眾對播出內容認為有不妥，可以申訴檢舉，會依法處理；目前「鏡電視」僅在MOD平台上架，尚未與其它系統台達成上架協商。

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