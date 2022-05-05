桑布伊一句「只要愛台灣就是原住民」　曾寶儀超感動

頗受好評的三立週四十點線《我們回家吧2》好評不斷，主持人曾寶儀主持功力功不可沒，她就是有本事讓嘉賓有安全感，願意展現出平時看不見的一面，而每次在拍攝前，製作人在每一場拍攝前都會和曾寶儀清楚溝通每一場要的重點和目標是什麼，曾寶儀也會用當下最適合來賓狀態的方式去達到這些目標，或是用她自己的話去問一些大家好奇的問題。當下節目拍攝也會順著流走，讓一些好玩或隨機的片刻發生，多了許多意想不到的感動。
本週製作團隊來到台東知本，卑南族金曲歌手桑布伊的家鄉，整集讓大家了解知本的原住民文化，桑布伊表示回到家鄉就是充電，在族裡他被稱為傑出青年，一直是大家的開心果，在他帶領下參觀卑南文物館及豐年祭的場域外，還特別帶曾寶儀去學生時期最愛去的地方，也是他音樂啟蒙的地方，而桑布伊的音樂有許多關懷土地的議題，他說：「原住民沒有文字，用雕刻、畫作、織布及音樂記錄歷史，所以每天唱歌要把歷史留下來，這就是音樂為什麼這麼重要。」而提到過世十年的父親，桑布伊感謝爸爸嚴厲的教導，像平時沒跟長輩打招呼都不行，爸爸常灌輸他「被人需要是非常幸福的事」，這就是他為什麼願意不斷地為部落付出，難怪好友會說桑布伊是正義的化身，不做作會拿捏分寸。
這次在台東，曾寶儀也做了不同的原住民生活體驗，像「阿粨」，就是用月桃葉包的粽子，也學了木雕、體驗部落烤肉吃到飽等，讓曾寶儀興奮一直大叫，她表示十年前開始慢慢在台東交朋友，每年都會去台東，台東人也把她當家人，這次訪問最讓她感動的就是桑布伊的一句話「只要愛台灣這塊土地，就是台灣原住民」。而本集桑布伊與以往的嘉賓較不同，因為桑布伊的狀態就是比較隨性自然，所以本集內容就更隨性一點，製作單位也嘗試甩開腳本，桑布伊要帶主持人幹嘛就幹嘛。像是早上錄影一開始主角桑布伊卻沒有出現，他正在忙農活，並且說所有工作人員可以先吃早餐也沒關係，這狀態就是非常像到朋友家裡玩。
《我們回家吧2》除MyVideo每週四中午1200播出、三立都會台每週四22:00播出、MOMO綜合台每週日22:00播出外、現在「華藝MBC綜合台」（MOD頻道）也將於5/6(五)從第一集開始播出。 （編輯：楊穎軒）