女星全身名牌30萬起跳 霸氣撕「拜金」標籤：投資自己
王宇婕拍攝《女力報到》、《一家團圓》等多部戲劇，是八點檔一線女主角，近日她在臉書分享個人穿搭，全身行頭都是名牌貨，至少30萬元起跳，王宇婕認為女生買了精品、奢侈品，總會被外界貼上「拜金女」標籤，她霸氣反擊：「人生只活一次，所有決定會影響你之後的路。選出一個你愛的人生，自己覺得最精彩的人生，就算沒錢買精品還是很快樂，有能力買精品，為何不好好對自己？」
王宇婕提到不是千金出身的女生，如果買了精品、奢侈品，總是會得來很多人的質問：「妳最近怎麼了？為何亂花錢？」不熟的人甚至會說拜金女、男友一定很有錢等等，但男人戴上奢侈品，大家卻說這男人一定很成功，這男生有能力，有品味有地位，王宇婕不認同這種想法：「我常說買東西投資，並不只是轉賣賺錢，也代表投資自己。只有你自己知道，你這一路以來的辛苦和付出。不好好犒賞自己，好好投資自己，愛你自己，難不成要等別人做這些事嗎？」
她也提到最近疫情嚴重，很多事很難預料，更應該善待自己，「每一天做一點讓自己開心的事吧，吃好一點，買點東西，打電話給家人，做善事，陪寵物，什麼都可以。」好友李燕幫她算了算，從帽子、皮帶、包包、鞋子都是名牌，至少30萬元跑不掉，吳婉君留言說：「你動作很快餒，馬上入手。」林萱瑜說：「我也正想入手。」沒想到何如芸才是最先買到包包的人，李燕爆料：「只比阿姨慢了一步。」