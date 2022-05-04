BL劇最帥牙醫萌生病床之戀 戴乳膠套卡關「很緊很澀」
BL劇《我的牙想你》由吳岳擎、余晉首度搭檔演出，吳岳擎挑戰詮釋外表陽光但內心孤獨的餐酒館老闆「白朗」，有嚴重的看牙恐懼症。童星出道的余晉，飾演的牙醫界高冷王「晉循安」，因為受學姐白晴委託搞定弟弟白朗的牙，一場牙醫和病人的愛情對決就此展開。余晉接到劇本時，便對角色充滿矛盾反差的性格相當感興趣，開拍前，在劇組安排下進行牙醫訓練，他坦言，沒想到拍攝過程最難的，反而是看起來很熟練的戴手套動作，「牙醫的乳膠手套真的是很緊、很澀、不好戴，常常因為手套卡住而NG。」
吳岳擎與余晉戲外原本僅是點頭之交，回想起試戲當天，兩人分配一起對戲，吳岳擎透露：「余晉給我的第一眼有種霸道感，跟劇中晉循安給白朗的感覺很接近。」余晉不諱言：「在試戲時就覺得跟岳擎對戲很自在、很有火花。」正式配對後，兩人不僅一起打拳、健身、唱歌，開拍前1個月甚至天天約見面討論劇本，以至於到真正演出戀愛橋段時，無論曖昧、相視、握手、耳鬢廝磨，甚至各種角度親吻都難不倒。
《我的牙想你》中另一對CP，由周予天、張豐豪擔綱演出，兩人皆第一次演出BL劇，更擁有12公分的最萌身高差。周予天出道首次的戲劇客串演出即獻給了《永遠的第一名》，這次飾演吳岳擎在劇中經營的餐酒館店長兼酒保「Alex周程郝」；張豐豪則飾演不被父母認同的叛逆少年「RJ何青畑」，意外成為餐酒館店員。兩人將面對相差12歲的「格差戀」，劇中因為張豐豪的主動出擊，讓周予天不得不正視內心真正的渴望。周予天表示：「在準備角色時放了一個恐懼的設定給Alex，他害怕交出內心，卻在不知不覺中交出了自己。」
周予天與張豐豪第一次見面試戲，就是近距離的壁咚橋段，周予天對眼前的張豐豪留下了溫良有禮的好印象，「豐豪對戲時充滿活力、態度認真，給人好感度十足。」張豐豪則稱讚周予天是個溫暖的人，「試完壁咚戲，予天馬上問我有沒有怎樣，過程中他不經意的鼓勵話語，讓我印象深刻。」張豐豪看完劇本後覺得非常浪漫，這也是他演戲以來最多感情戲的角色，初次合作的兩人，更將為戲獻出彼此的螢幕初吻，令人期待這一對的發展。