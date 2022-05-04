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新光金想推合併？台新金總座：有好標的、好價格會研究

▲針對新光金內部正評估與台新金合併可能性，台新金總經理林維俊今日在法說會上也對未來是否再併購提出看法。他說，有好標的及好價格都會研究， 若接到新光金邀請也會以正面積極態度進行研究。（圖／NOWnews資料照）
▲針對新光金內部正評估與台新金合併可能性，台新金總經理林維俊今日在法說會上也對未來是否再併購提出看法。他說，有好標的及好價格都會研究， 若接到新光金邀請也會以正面積極態度進行研究。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-05-04 21:01:24

在富邦金控成功合併日盛金控，成為國內首宗「金金併」之後，傳出新光金控大股東急推與台新金控合併。對此，台新金總經理林維俊今（4）日也針對未來是否再併購表達立場。他說，台新金對併購一直抱持開放態度，只要有好標的、好價格都會進行研究，如果有接到新光金邀請，也會以正面積極態度進行研究。

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台新金今日舉行第一季線上記者會，林維俊表示，雖然受到疫情影響及俄烏戰爭造成全球市場受到衝擊，台新金控旗下銀行、人壽、證券等各子公司於第一季營運表現仍穩健，稅後淨利21億元，每股盈餘（EPS）為0.15元，年化股東權益報酬率4.33%，每股淨值為13.89元。

不過，台新金控今年第一季因認列彰化銀行之投資收益在會計處理的異動，以及取得保德信人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響，以致第一季稅後淨利年成長減少52.1%。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第一季之資本適足率分別為118.9%及14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及989%，授信資產品質維持良好。

在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，受惠企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長達8.1%，外幣放款年成長15.5%，臺幣放款有6.4%的年成長，總存款餘額亦有6.7%成長。而在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達5.2%、4.1%，有效卡數也持續成長已逾410萬張，而特店家數逾16萬家持續穩居市場前列。

至於子公司台新人壽的業務表現方面，在新產品推出及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第一季初年度保費（FYP）收入為新台幣62.56億元，為去年同期24倍，第一季總保費收入為新台幣99.57億元，較去年同期增加近1.5倍，台新人壽第一季稅後淨利為13.23億元。在子公司台新證券業務表現方面，由於受到國內外證券交易市場不穩及台股交易量下滑的影響，致台新證券的經紀手續費收入較去年小幅減少，台新證券第一季稅後淨利達2.1億元。

由於美國聯準會也正舉行為期2天的利率決策會議，台新金預期，美國聯準會5、6月會各升2碼，9、12月再各升息1碼，台灣央行也會繼續升息。

有關彰銀持股處分進度，林維俊重申台新已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，會以避免影響彰銀股價的方式，陸續透過發行交換債、發行交換特別股及集中市場出售等方式進行處分彰銀持股。目前台新已於111年4月1日發行50億元本公司國內第一次無擔保交換公司債，相當於交換股數2.46億股。此外，對於發行己種交換特別股也在規劃中。

對於市場關注新光金擬推動與台新金合併，林維俊說，這應先詢問新光金，目前此事仍在新光金內部討論階段，台新金不方便進行任何評論，但若有接到新光金邀請進行合併評估討論，台新金將以正面積極態度一起研究。

至於外界好奇在併購保德信人壽後，台新金未來是否打算再進行併購？林維俊說，台新金對併購一向抱持開放態度，只要有好標的、好價格，都會進行研究。但由於台新人壽業務成長快速，加上台新銀行個金及法金業務也持續發展，林維俊說目前也規畫對台新人壽及台新銀行增資，增資時間點落在下半年。

至於投資人最關心的股利政策，他表示，台新金下次董事會應會做出股利政策決議，目前規劃朝穩定方向，前一年度台新金是55%配發現金股利、45%配發股票股利，目前也會往這方向進行考慮和建議，但仍要董事會通過後才會定案。

與新光金合併？台新金總座：若有收到邀請會正面積極研究

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