股東們快看！金管會核准6家壽險發現金股利、總額逾500億
國內壽險業去（2021）年稅後大賺逾3600億元，也因獲利表現亮眼，爭取發放現金股利，並有8家壽險公司向金管會提出申請。金管會經過審查後，今（4）日晚間宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放去年度現金股息。據了解，6家合計配發現金股息總額逾500億元，也將是壽險業獲准發放最多現金股利的一年。
根據金管會之前公布的訊息，申請發放現金股利的壽險公司共有8家，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、遠雄人壽、合庫人壽及保誠人壽，並要經金管會審查通過才行。至於金管會審查重包括考量接軌IFRS17、今年資本市場波動造成淨值減少等因素。
在經過審查後，金管會也在今晚宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放110年度現金股利，金額由各公司自行對外揭露或說明。
據了解，國泰人壽將上繳現金股利224億元，富邦人壽約可上繳金控155億元，中國人壽是45億元，南山人壽則可發61.46億元，遠雄人壽是12億元，保誠人壽則是6.9億元。至於台灣人壽、合庫人壽部分，金管會還在審查中。