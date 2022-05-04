COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

股東們快看！金管會核准6家壽險發現金股利、總額逾500億

▲ 金管會宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放110年度現金股利。（圖／NOWnews資料照）
▲ 金管會宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放110年度現金股利。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-05-04 21:35:38

國內壽險業去（2021）年稅後大賺逾3600億元，也因獲利表現亮眼，爭取發放現金股利，並有8家壽險公司向金管會提出申請。金管會經過審查後，今（4）日晚間宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放去年度現金股息。據了解，6家合計配發現金股息總額逾500億元，也將是壽險業獲准發放最多現金股利的一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會之前公布的訊息，申請發放現金股利的壽險公司共有8家，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、遠雄人壽、合庫人壽及保誠人壽，並要經金管會審查通過才行。至於金管會審查重包括考量接軌IFRS17、今年資本市場波動造成淨值減少等因素。

在經過審查後，金管會也在今晚宣布，已核准國泰人壽、遠雄人壽、中國人壽、保誠人壽、南山人壽、富邦人壽等6家壽險公司發放110年度現金股利，金額由各公司自行對外揭露或說明。

據了解，國泰人壽將上繳現金股利224億元，富邦人壽約可上繳金控155億元，中國人壽是45億元，南山人壽則可發61.46億元，遠雄人壽是12億元，保誠人壽則是6.9億元。至於台灣人壽、合庫人壽部分，金管會還在審查中。

快篩陽視同確診可獲防疫險理賠？產險業：回歸保單條款

防疫險因確診、居隔單延遲難理賠？產險公會：有2年時效

疫情燒產險陷財務危機？金管會：過去財務不錯應可因應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀