王樂妍遭鳥糞襲擊！陳謙文「秒報幸運數字」 拱她簽樂透
王樂妍拍台視《美麗人生 女人當家》外景，天氣由雨轉晴，幾位演員利用拍戲空檔呼吸新鮮空氣外，並拿著劇本對戲，此時王樂妍卻被樹上的鳥兒滴到鳥屎，張雁名也爆料，拍攝到一半還有片落葉，不偏不倚剛好落在王樂妍頭頂上，王樂妍哭笑不得的說：「拍了那麼多場外景，從來沒被滴過，這還是頭一遭。」眾人便拱她趕緊去買樂透，王樂妍則是滿滿無奈表示：「現在要我去哪裡買樂透啦？」
夏靖庭提議王樂妍：「妳可以打電話請朋友幫忙買。」張雁名看起來躍躍欲試，直問：「怎麼樣，幾號有靈感嗎？」陳謙文也打趣的說︰「用『屎』的諧音，數字可以選10、葉子的諧音應該可以選2。」王樂妍滿臉笑意，看似已經在規劃未來的「中獎人生」，張雁名一句話就把她拉回現實：「妳中獎還是要來把戲拍完喔。」王樂妍瞬間被澆一盆冷水，立刻嬌嗔：「你們台詞很少，不要一直打擾我好不好。」
戲裡王樂妍、夏靖庭、陳謙文及張雁名一行人走在路上，陳謙文為救夏靖庭不慎被來車高速撞上，躺在地上一動也不動。王樂妍看到丈夫被車撞倒在地不省人事，緊張企圖搖醒對方、場面危急。不過導演一喊卡之後，陳謙文終於忍不住的笑了出來，他說：「因為我很怕癢，然後他們的手一直在我身上，所以好想笑。」王樂妍因為要拍攝呼救的鏡頭，在陳謙文耳邊高分貝吶喊劇中名字「家和」，她也不好意思的和陳謙文說：「我離你耳朵好近喔，已經盡量小聲了」。