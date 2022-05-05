《天堂M》年中慶 連4周送虛寶、祭出GAMA COUPON+抽卡券
手遊《天堂M》即日起開跑年中慶，推出系列活動「SEASON PASS：偉大的遺產」，每周放送多達30種虛寶、GAMA COUPON特殊商店裝備復原、神秘的變身／魔法娃娃卡抽卡券、商城裝備等稀有獎勵。「古代巨人的變身卡箱製作活動」有機會取得全新英雄級變身卡，「魔法的母親節蛋糕狩獵活動」可機率獲得英雄製作秘笈（刻印）。此外，全新特殊副本「古代巨人墓穴」、試煉副本「消滅墓穴守護者」、職業優化都同步上線。
《天堂M》即日起推出年中慶系列活動，「SEASON PASS：偉大的遺產」連續四周分別提供多種虛寶獎勵，首周送商城裝備「光之皮夾克／光之肩甲選擇箱」、「守護／回復印章箱」、「倫提斯／史奈普交換證書選擇箱」，第二周提供多種副本時間補充寶石，第三周則放送珍貴養成道具，第四周則為超稀有獎勵「高級變身／魔法娃娃抽卡小包」、「神秘的變身／魔法娃娃抽卡券」，完成所有簽到天數可獲得GAMA COUPON商城裝備復原。
「古代巨人的變身卡箱製作活動」：搭配新副本擊殺「墓穴守護者」，收集「變身製作硬幣」可製作「古代巨人的變身卡箱（活動）」，開啟卡箱有機會取得全新英雄級的變身卡[巨大的墓穴守護者]，大幅加成角色能力。
「魔法的母親節蛋糕狩獵活動」：前往「魔法師的研究室」，參與擊殺「魔法母親節蛋糕」，可獲得「魔法母親節箱（活動）」蒐集「薄荷巧克力（活動）」製作系列道具，包含「技能卡抽卡券箱（活動）」等獎勵。
全新特殊副本「古代巨人墓穴」，擊殺怪物有機會獲得限定新裝備：英雄級飾品「古代巨人戒指」、「古代巨人項鍊」。試煉副本「消滅墓穴守護者」擊殺所有怪物完成副本可獲得「古代巨人的變身硬幣箱（活動）」。
■職業優化重點更新：
- 暗黑騎士：增加近距離爆擊「暗黑致命」，提高輸出能力。
- 王族：增加遠近距離迴避技能「帝國盔甲」，並於角色被攻擊時機率觸發生命值範圍回復，提高生存能力並為團隊提升續戰力。
- 法師：「起死回生術（古代）」增加命中率，提高擊殺對手的概率。