肉毒桿菌素假貨多！皮膚專科醫師教你認明「合法正貨」

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何鈞軒醫師表示，「肉毒桿菌素」是由肉毒桿菌所分泌的毒素。並透過生物科技技術進行高度純化，也就是排除不適合人體的化學物質，或具有生物效性的物質。肉毒桿菌素會阻斷神經傳導，也就是抑制肌肉神經末梢所分泌的「乙醯膽鹼」，讓神經無法觸動肌肉，達到肌肉放鬆的效果，早在1970年代，肉毒桿菌素就已運用於肌肉治療，例如眼部肌肉痙攣、腦性麻痺患者等。
如果注射於淺層肌肉，醫學發現可達到美容保養效果，何鈞軒醫師說明，可治療臉上的隨著表情出現的動態紋路，如抬頭紋、皺眉或大笑時出現的皺紋，動態紋路是肌肉擠出來的，但是靜態紋路，如法令紋，是因軟組織流失造成的，這時應選擇使用玻尿酸或其他填充物加以改善。
何鈞軒醫師指出，肉毒桿菌素還可進行「臉型調整」，形塑小V臉。而根據不同肌膚層次與治療深度，打造V臉有三大重點，第一是「放鬆深層肌肉」，需注射肉毒桿菌素；第二是肌肉筋膜層(SMAS)，可使用音波、電波進行向上拉提；第三是軟組織層，有大餅臉、雙下巴的人，大多有脂肪堆積，所以要打消脂針。另外，肉毒桿菌素還可雕塑眉形、改善大小眼。除此之外，依劑量不同、施打部位等，還可消除蘿蔔腿，改善手掌、腳掌或腋下多汗，甚至可改善虎背熊腰。
新一代亞洲肉毒 精準改善皺眉紋
由韓國藥廠研發的新一代亞洲肉毒，因為規格容量不同、外盒有不同的顏色，在韓國被暱稱為彩虹肉毒，能夠精準針對惱人的皺眉紋進行處理，何鈞軒醫師表示，肉毒桿菌素濃度高、分子量大，很適合做「小點注射」，可進行多點式的動態拉皮，例如過往單邊只打3個點，現在可施打5-7個點，這是因為每個點作用都很精準，不會往旁邊擴散，施打位置術後也會更加自然、飽滿與光滑，效果可維持6-9個月。
市面上充斥假貨 務必認明合法正貨
坊間許多醫美診所、皮膚科診所，推出各式各項的肉毒桿菌素療程，價格也不盡相同，且「假貨」仍層出不窮，有些不肖業者會私自進口來路不明的貨源，並開出便宜價格吸引民眾，然而卻不明其內容物、劑量，施打後果輕則治療效果不彰，重則可能致死，何鈞軒醫師提醒，「如果民眾發現注射一個部位單價很低，低於1千元以下，那就要小心了。」，目前台灣衛福部核准的品牌只有5家，民眾應認明原廠認證、執行手術的醫師是否有合格證書。
何鈞軒醫師補充，合法原裝進口的肉毒桿菌，包裝上一定會註明「衛部菌疫輸字第ＯＯＯＯＯＯ號」、這代表有合法申請取得藥證。此外，輸入管道要合法，不選擇水貨商或平行輸入的產品，最好是合法代理商從海外藥廠申請進口台灣，才代表通過查驗登記，民眾可認明包裝上是否有小小黃色中文字標籤的「藥物查驗登記證」，最後，若從台灣合法代理商進口，通常產品用於國際銷售，因此若是選擇韓國產品，包裝會是英文，而不會是韓文，除非是自行在當地購買，才會出現韓文。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53584
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