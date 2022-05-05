清原最神不是芋圓！「隱藏版」店員不藏了：這配料免費加

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第二「說好的第四刻度」，點原茶可以指定加蜜蜂工坊蜂蜜凍，而且是「免費」，「蜂蜜凍會幫你加入杯子，由下往上數的第四刻度，幾乎快半杯料」；第三「店員私心最愛的隱藏版飲料（沒有出現在菜單上）」，第一名就是四季春加4種配料（椰果、小紫芋、珍珠和蜂蜜凍），「我們內部把這款飲料稱為『青茶那一杯』，每天都先來一杯有備無患，因為忙起來根本無法好好吃頓飯，一杯抵一餐絕對不唬爛，堪稱 168斷食手搖飲必備」。
第二名則是「酸甜控必備的聖品『蜂蜜檸檬』」，原PO說，平常是多料控的千萬別錯過，「我們自己特調的蜂蜜檸檬汁加入椰果、小紫芋、蜂蜜凍，夏天食慾不好吃這杯真的很爽，還幫它取個夢幻小名『迷濛星空』，整杯做好外觀超美的，如果要有漸層美，記得叫店員不要搖」；第四「來碗旺金，包你旺金」，每當業績不好，老闆就會端出「旺來金鳳冰」，「真的蠻神奇的，每次吃到一半就會突然超忙的，每逢店裡初二拜拜也會拿這碗聚財之寶出來」。
第五「來清原與蝴蝶袖掰掰」，清原所有門市飲品全部都是手搖，沒有使用機器，「一開始進去上班，手真的超痠痛，想要減蝴蝶袖請直接來上班，保證一個月內見效」；第六「除了販賣飲料，還有賣冰品」，冰底有四種底可以選，芋頭沙、仙草沙、綠豆沙和挫（清）冰；第七「很怕餓到你」，清原芋頭沙的「芋見幸福」是送西米露，仙草冰是送蜜地瓜、仙草動和奶油球，「我們家份量足，是眾人皆知」。
第八「四個方式get清原享免運」，市區買百就外送 （距離增加門檻也會增加） ，加入清原line「快一點」購買 享有店內價，外送 foodpanda / ubereats ；第九「直營店每個月都有服務評比，前三名會有獎金」和最後「總部會放乖乖在客服電話旁邊（保佑客訴電話少一點）」。
貼文一出，掀起熱議，「沒想到清原竟然也有隱藏版」、「喝一次就喜歡上」、「清原料給的真的很實在！每次喝都飽到不行」；其中也有不少網友推薦「蜂蜜凍」，「蜂蜜凍我會配青茶，超好喝」、「之前點過那蜂蜜凍！真的滿到我懷疑是不是店員加錯」、「蜂蜜凍本身真的好好吃，原本凍類只服另一間，沒想到清原可以略勝一籌。蜂蜜清香完全吃得到！」；但也有網友認為，「那個第七點，我不覺得清源份量足欸，每次打開看到料都覺得很哀傷」、「好貴..綜合仙草五種料只要40，現在手搖加了一些料就可以賣6、70了」。（編輯：郭佩蓉）