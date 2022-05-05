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進駐內湖AIT！7年級團隊集結中信房屋　瞄準未來潛力

▲中信房屋內湖AIT加盟店店長延鴻剛與團隊夥伴，透過專業與熱情，走進地方社區。（圖／品牌提供）
▲中信房屋內湖AIT加盟店店長延鴻剛與團隊夥伴，透過專業與熱情，走進地方社區。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-05 14:02:56

近來北台灣房市邁入傳統旺季，雙北許多區域都有15億元以上指標大案，加上都更陸續推動、整建後含金量高，其中相當受矚目的捷運站周邊，根據台北市地政雲資料顯示，2021年台北市捷運站300公尺內交易量前五大捷運站分別為中山國小、內湖、中山、古亭、永春，僅內湖站的平均成交單價維持在6字頭。不過去年11月實價登錄顯示，內湖交易量較10月下滑34.15%，對此中信房屋內湖AIT加盟店店長延鴻剛反倒相當看好內湖未來房市，而長期深耕內湖的他，更帶領7年級團隊，靠著熱誠與品質打進當地社區。

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盤點台北12行政區，內湖雖非豪宅一級戰區，但許多電視台和企業總部進駐，也吸引不少藝人、媒體工作者及新創企業主就近置產，是少數有龐大工作機會，加上文湖線串連市區脈絡，當地生活有清白綠地公園、三軍總醫院，以及AIT大樓助陣。

而AIT周邊為內湖區核心繁榮地段，鄰近湖光傳統市場以及康寧國小優質學區。而對於去年交易量下滑，以及通膨壓力越發沉重，內湖AIT加盟店店長延鴻剛指出，內湖AIT位於星雲重劃區，周邊有捷運內湖站及星雲街兩大生活圈，位處內湖中心點，因指標性吸引國際化人口入住，連帶異國餐廳、酒吧、咖啡店進駐。

▲中信房屋內湖AIT加盟店坐落內湖中心點。（圖／品牌提供）
▲中信房屋內湖AIT加盟店坐落內湖中心點。（圖／品牌提供）
無論是首購、換屋、退休都具有高度剛需，分析內湖整體房市體質，延鴻剛不僅不擔心，反而相當看好，針對去年交易量下滑，他指出，2021年底內湖在惜售、緩售的前提下，新舊物件釋出少，導致成交量下降。

但受到近來房市復甦，加上未來捷運汐東線將串聯北北基，連接內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，改善長期壅塞的汐止交通，汐東線預計核定後9年內完工，內湖房市有望再往上推升一階。

對內湖相當熟稔的延鴻剛，投入房仲10多年，透過深耕、觀察與房市脈絡接軌，近來選擇加盟中信房屋，持續替民眾服務。他提到，自己跟團隊夥伴幾乎都是7年級生，所以不同於一般傳統房仲的經營模式，而是靠著更有活力與熱情的方式走入社區與民眾互動，後續也將規劃於母親節、萬聖節等節日攜手在地居民溫馨過節。他進一步分享，比其他品牌，中信房屋品牌信念更為清新、年輕，就與自己和團隊一樣，不僅具備專業，更要把創新思維與熱情帶給前來詢問的消費者，讓中信房屋內湖AIT加盟店不僅是社區好鄰居，更成為安心成家的好夥伴。

▲對內湖熟稔延鴻剛，投入房仲10多年耶，透過深耕、觀察與房市脈絡接軌。（圖／品牌提供）
▲對內湖熟稔的延鴻剛，投入房仲10多年，透過深耕、觀察與房市脈絡接軌。（圖／品牌提供）

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