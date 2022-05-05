進駐內湖AIT！7年級團隊集結中信房屋　瞄準未來潛力

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而AIT周邊為內湖區核心繁榮地段，鄰近湖光傳統市場以及康寧國小優質學區。而對於去年交易量下滑，以及通膨壓力越發沉重，內湖AIT加盟店店長延鴻剛指出，內湖AIT位於星雲重劃區，周邊有捷運內湖站及星雲街兩大生活圈，位處內湖中心點，因指標性吸引國際化人口入住，連帶異國餐廳、酒吧、咖啡店進駐。
無論是首購、換屋、退休都具有高度剛需，分析內湖整體房市體質，延鴻剛不僅不擔心，反而相當看好，針對去年交易量下滑，他指出，2021年底內湖在惜售、緩售的前提下，新舊物件釋出少，導致成交量下降。
但受到近來房市復甦，加上未來捷運汐東線將串聯北北基，連接內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，改善長期壅塞的汐止交通，汐東線預計核定後9年內完工，內湖房市有望再往上推升一階。
對內湖相當熟稔的延鴻剛，投入房仲10多年，透過深耕、觀察與房市脈絡接軌，近來選擇加盟中信房屋，持續替民眾服務。他提到，自己跟團隊夥伴幾乎都是7年級生，所以不同於一般傳統房仲的經營模式，而是靠著更有活力與熱情的方式走入社區與民眾互動，後續也將規劃於母親節、萬聖節等節日攜手在地居民溫馨過節。他進一步分享，比其他品牌，中信房屋品牌信念更為清新、年輕，就與自己和團隊一樣，不僅具備專業，更要把創新思維與熱情帶給前來詢問的消費者，讓中信房屋內湖AIT加盟店不僅是社區好鄰居，更成為安心成家的好夥伴。