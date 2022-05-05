Fed升息2碼道瓊暴漲！謝金河：下半年要關注「這項焦點」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河指出，在升息底定後，美國股市出現難得的大漲行情，道瓊工業指數收盤上揚932.27，標普大漲124.69，Nasdaq從大跌變大漲，高低相差617.99，費城半導體指數大漲3.9%，公布業績的AMD大漲近10%，這是一個標準的利空出盡模式。
謝金河說，在聯準會升息底定之前，有兩個人跳出來喊話，一個是橋水的Darlio Ray，他警告美國科技股的泡沫吹破了，現在進場仍太早。另一個是Amazon創辦人Jeff Bezos，他警告長達13年的大牛市結束了，企業家及科技股的投資者都必須重新調整心態的即使股價跌七成，也不見得是便宜。
4月29日，Amazon公布業績，不如市場預期，股價一天重挫406.3美元，市值一天少2073億美元，這個跳空重跌，讓Bezos萬念俱灰，次日在Twitter寫下他的感言，股神巴菲特也出來調侃自己說，「通膨來了，最好的投資是投資自己！」
謝金河認為，市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折，接下來，壞消息尚未了，6月要開始縮表，升息還會繼續，不過日子總要過，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會，「到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點！」（編輯：孫唯容）