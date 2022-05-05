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Fed升息2碼道瓊暴漲！謝金河：下半年要關注「這項焦點」

▲財信傳媒董事長謝金河今（5）日提出分析，升息後美股大漲，這是「一個標準的利空出盡模式」，下半年CPI會不會降到4%以下，是未來關注的核心焦點。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河今（5）日提出分析，升息後美股大漲，這是「一個標準的利空出盡模式」，下半年CPI會不會降到4%以下，是未來關注的核心焦點。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 11:20:35

美國聯邦準備理事會（Fed）4日宣布升息2碼（0.5%），成為22年來最大升幅，道瓊工業平均指數上漲932點；財信傳媒董事長謝金河今（5）日提出分析，升息後美股大漲，這是「一個標準的利空出盡模式」，下半年CPI會不會降到4%以下，是未來關注的核心焦點。

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謝金河表示，困擾市場的美國聯準會升息，4日終於塵埃落定，鮑爾沒有擺出超鷹派的臉孔，升息二碼，利率區間0.75到1%，市場沒有看到鮑爾下個月升三碼的暗示，已經很滿意。

謝金河指出，在升息底定後，美國股市出現難得的大漲行情，道瓊工業指數收盤上揚932.27，標普大漲124.69，Nasdaq從大跌變大漲，高低相差617.99，費城半導體指數大漲3.9%，公布業績的AMD大漲近10%，這是一個標準的利空出盡模式。

謝金河說，在聯準會升息底定之前，有兩個人跳出來喊話，一個是橋水的Darlio Ray，他警告美國科技股的泡沫吹破了，現在進場仍太早。另一個是Amazon創辦人Jeff Bezos，他警告長達13年的大牛市結束了，企業家及科技股的投資者都必須重新調整心態的即使股價跌七成，也不見得是便宜。

4月29日，Amazon公布業績，不如市場預期，股價一天重挫406.3美元，市值一天少2073億美元，這個跳空重跌，讓Bezos萬念俱灰，次日在Twitter寫下他的感言，股神巴菲特也出來調侃自己說，「通膨來了，最好的投資是投資自己！」

謝金河認為，市場上有人快窒息，受不了出來喊救命時，通常都是趨勢的轉折，接下來，壞消息尚未了，6月要開始縮表，升息還會繼續，不過日子總要過，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會，「到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點！」（編輯：孫唯容）

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