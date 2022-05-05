落實校園菸害防制　教育部建議校規嚴禁電子煙

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為保障師生健康，國教署委託國立陽明交通大學辦理「校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫」，推動電子煙防制素養教材，協助師生瞭解電子煙的構造原理、非法添加物造成使用風險及成癮等。
國教署建議各級學校辦理相關防制措施，包括將電子煙納入校規規範管理，並禁止教職員工生攜帶及吸食；透過教育宣導，將電子煙危害納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容；加強監測機制，協助追查校園電子煙來源，將蒐整資料函請縣市衛生單位追查成分及來源；於健康領域課程內適當單元融入菸（含電子煙）害防制教學。
國教署指出，目前規範管理電子煙的相關法律有藥事法、菸害防制法，製造、輸入或販賣含有尼古丁等電子煙，違反藥事法者可處以徒刑，而宣稱具有「幫助戒菸」、「減少菸癮」或「減輕戒斷症狀效果」等說法，也可處罰緩，違法物品則沒入銷燬。
行政院已通過「菸害防制法」修正草案，目前正在立法院審議。草案將禁菸年齡提高至「未滿20歲」，並納管加熱菸等菸草產品，同時禁止電子煙、加味菸及細支菸販售，並禁止菸品使用花香、果香、巧克力、薄荷等口味的添加物，盼讓青少年免於菸品成癮危害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！