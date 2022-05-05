COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國民黨大新店初選出爐！黃心華勝出　侯家軍蔡畹鎣挫敗

▲國民黨新北市第9選區議員初選民調出爐，國民黨前智庫副執行長黃心華以57.836%勝出。（圖／民眾提供）
▲國民黨新北市第9選區議員初選民調出爐，國民黨前智庫副執行長黃心華以57.836%勝出。（圖／民眾提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-05 12:29:06

備受矚目的國民黨新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）議員初選民調出爐，國民黨前智庫副執行長黃心華以57.836%勝出；黃心華今（5）日受訪時表示，初選的競爭對手都很優秀，也希望他在年底的大選，能為國民黨贏得關鍵的一席！

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨新北市第9選區議員的初選，相當的激烈，共有黃心華、「侯家軍」蔡畹鎣、洪秀柱子弟兵李珮媜，及國民黨大新店區的青年黨代表游皓麟等四人登記角逐，形成四搶一的局面；其中，李珮媜、黃心華首次參選加權30％，蔡畹鎣、游皓麟因青年且首次參選，加權皆為100％。

▲國民黨新北市第9選區議員初選民調。（圖／國民黨新北市黨部提供）
▲國民黨新北市第9選區議員初選民調。（圖／國民黨新北市黨部提供）
選前外界看好新北市政府前副發言人蔡畹鎣可望勝出，豈料蔡畹鎣的民調加權100％後，仍飲很出局；依據國民黨新北市黨部民調的結果，黃心華支持率44.489％（加權後57.836％）居冠，其次依序為蔡畹鎣26.932％（加權後53.863％）、李珮媜25.88％（加權後33.644％）、游皓麟2.7％（加權後5.399％）。

地方人士分析，黃心華勝出的原因有四，第一、黃心華無論起步或在地經營的時間都較「新北學姊」蔡畹鎣早，約莫跟李珮媜的期程相仿，民調的結果，也突顯選民願意給在地經營的年輕人一個機會；其次國民黨籍已故議員唐慧琳的父親唐敦舜出面力挺，並強調「黃心華可以繼承唐慧琳的意志！」

第三、黃心華找居住在選區（新店區）內的行政院的前院長張善政、行政院前副院長杜紫軍合體助陣，加上張善政與黃心華都是土木工程博士背景，擁有理工男務實的風格，也深受以軍公教為主的新店居民認同；第四、「侯家軍」蔡畹鎣的挫敗，也是深藍為主的大新店區民眾，對新北市長侯友宜施政的檢驗。

▲國民黨的陳儀君與民進黨陳乃瑜，可望端出牛肉上演「雙陳」的對決戲碼。（圖／陳乃瑜提供）
▲國民黨的陳儀君與民進黨陳乃瑜，可望端出牛肉上演「雙陳」的對決戲碼。（圖／陳乃瑜提供）
地方人士指出，國民黨預計在新北市第9選區的議員提名3席，除2位現任市議員劉哲彰、陳儀君外，另1席經民調結果由黃心華出線；民進黨則由蘇系的資深議員陳永福及正國會陳乃瑜勝出，年底的第9選區議員大選仍備受關注，國民黨的陳儀君與民進黨陳乃瑜，可望端出牛肉上演「雙陳」的對決戲碼。
 

綠營新北2區民調出爐　蘇英系力挺的黃韋鈞不敵民怨慘敗

民進黨新北3、9區初選民調出爐　正國會陳乃瑜勝英系黃琳

助攻山田摩衣　鄭朝方調製客家香包預祝初選「包中」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀