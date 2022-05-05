國民黨大新店初選出爐！黃心華勝出　侯家軍蔡畹鎣挫敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
選前外界看好新北市政府前副發言人蔡畹鎣可望勝出，豈料蔡畹鎣的民調加權100％後，仍飲很出局；依據國民黨新北市黨部民調的結果，黃心華支持率44.489％（加權後57.836％）居冠，其次依序為蔡畹鎣26.932％（加權後53.863％）、李珮媜25.88％（加權後33.644％）、游皓麟2.7％（加權後5.399％）。
地方人士分析，黃心華勝出的原因有四，第一、黃心華無論起步或在地經營的時間都較「新北學姊」蔡畹鎣早，約莫跟李珮媜的期程相仿，民調的結果，也突顯選民願意給在地經營的年輕人一個機會；其次國民黨籍已故議員唐慧琳的父親唐敦舜出面力挺，並強調「黃心華可以繼承唐慧琳的意志！」
第三、黃心華找居住在選區（新店區）內的行政院的前院長張善政、行政院前副院長杜紫軍合體助陣，加上張善政與黃心華都是土木工程博士背景，擁有理工男務實的風格，也深受以軍公教為主的新店居民認同；第四、「侯家軍」蔡畹鎣的挫敗，也是深藍為主的大新店區民眾，對新北市長侯友宜施政的檢驗。
地方人士指出，國民黨預計在新北市第9選區的議員提名3席，除2位現任市議員劉哲彰、陳儀君外，另1席經民調結果由黃心華出線；民進黨則由蘇系的資深議員陳永福及正國會陳乃瑜勝出，年底的第9選區議員大選仍備受關注，國民黨的陳儀君與民進黨陳乃瑜，可望端出牛肉上演「雙陳」的對決戲碼。