行政院通過！環保署升格環境部、農委會改農業部

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行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，這次調整的5部1會是大家有高度共識，且重點是要讓變動最小化，因為組織大幅度拆合，運作上會有調適期間。
蘇俊榮表示，因應2050淨零碳排部分，環境部成立3個署，就是看到問題就要立刻行動。也有可能過幾年會再做一次調整，這將會是常態，政府不是百年公司部門不能動，會因應大環境、國際情勢、國內需要做合理調整。
日前行政院提出《氣候變遷因應法》，因此環保署改制為環境部，並新設3個署；內政部營建署調整為國土管理署、國家公園署；交通部觀光局、中央氣象局改制為署。
經濟部新設商業發展處，工業局改為產業發展署，工業局工業區管理業務移入產業園區管理局。國際貿易局、能源局均改為署；中小企業處改為中小及新創企業署；礦務局、中央地質調查所整併為礦業管理及地質調查中心。
農委會改制農業部，動植物防疫檢疫局改為署；林務局因退輔會移入森保處業務，提升為林業及自然保育署；水土保持局改為水土保持及農村發展署；農業金融局改為農業金融署、屏東農業生物技術園區籌備處改為農業科技園區管理中心。
行政院原子能委員會改為核能安全委員會、國家原子能科技研究院 （行政法人），蘇俊榮說，台灣政策就是非核家園，未來核電廠不會再蓋，因此重視核能安全，是類似運安會設計。
蘇俊榮表示，前陣子的《氣候變遷因應法》提出後，法治若通過沒有新機關，導致有法令沒有執行量能，這次5部1會的改變，會請立法院儘速通過相關組織法。