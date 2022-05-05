亞洲新增感染減少9成！多國放寬限制　中國仍在動態清零

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不過直到4月30日以後，新增感染人數銳減至10萬人，其中馬來西亞更是一口氣降到2千人，亞洲地區新增感染人數降到原先的十分之一，各國也開始放寬疫情限制。例如從5月開始，馬來西亞政府就取消了室外必須戴口罩的規定，與台灣「簡訊實聯制」類似的掃QR Code登記規定也取消；新加坡更是只剩室內必須戴口罩的規定，其他防疫限制全都回歸正常。
韓國方面5月起室外也不必戴口罩，每週更會增加數以百計的國際航班，解除邊境防疫管制；近期準備總統大選的菲律賓，最新單日新增感染更降至百人，候選人的集會、造勢活動也順利進行。
根據《日經亞洲》指出，亞洲地區各國放寬防疫限制，新增感染人數也沒有再次增加的背後原因包含疫苗加強劑的普及，以及一定程度達到群體免疫的效果。在施打疫苗追加劑的比例上來看，新加坡有74％人口已經打了追加劑、馬來西亞也達到5成接種率。
不過中國當局仍堅持嚴格的動態清零政策，上海、北京、廣州這3個一線城市仍把防疫當作首要任務，隨著首都北京疫情擴大，封控區和管控區也跟著向外擴張，超過40個地鐵站也遭到關閉，形同進入半封城狀態，對於經濟成長造成一定阻礙。就連國際貨幣基金組織（IMF）也一度把中國2022年的增長預期下調至4.4％。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。