COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

亞洲新增感染減少9成！多國放寬限制　中國仍在動態清零

▲新冠變種病毒Omicron在亞洲的新增感染數近期銳減至3月高峰的十分之一，各國逐漸鬆綁防疫限制，中國卻仍在與疫情作戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠變種病毒Omicron在亞洲的新增感染數近期銳減至3月高峰的十分之一，各國逐漸鬆綁防疫限制，中國卻仍在與疫情作戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-05 13:32:182022-05-05 13:39:34

根據美國約翰·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）大學統計數據顯示，包含日本、韓國、新加坡在內的亞洲19個國家、地區新冠疫情新增感染人數已從3月的106萬人，減至10萬人並持續下降，各國也開始鬆綁防疫限制，大有「與病毒共存」的姿態；相較之下，中國還在為了多地陸續爆發的疫情進行嚴格管控，就連首都北京也難以倖免。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著新冠疫苗與加強劑普及、感染過新冠肺炎的人增加，亞洲地區Omicron病毒有被控制下來的趨勢，根據約翰·霍普金斯大學數據顯示，亞洲地區曾在3月16日當天新增感染人數來到106萬人，幾乎佔了全球感染人數的一半，也就是亞洲成為Omicron病毒重災區。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國已經宣布與病毒共存，解除大部分防疫規定。（圖／美聯社／達志影像）
不過直到4月30日以後，新增感染人數銳減至10萬人，其中馬來西亞更是一口氣降到2千人，亞洲地區新增感染人數降到原先的十分之一，各國也開始放寬疫情限制。例如從5月開始，馬來西亞政府就取消了室外必須戴口罩的規定，與台灣「簡訊實聯制」類似的掃QR Code登記規定也取消；新加坡更是只剩室內必須戴口罩的規定，其他防疫限制全都回歸正常。

韓國方面5月起室外也不必戴口罩，每週更會增加數以百計的國際航班，解除邊境防疫管制；近期準備總統大選的菲律賓，最新單日新增感染更降至百人，候選人的集會、造勢活動也順利進行。

▲菲律賓總統大選將至，菲律賓現任副總統羅貝多（Leni Robredo）支持者們聚集首都馬尼拉參加造勢活動。（圖˙／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統大選將至，菲律賓現任副總統羅貝多（Leni Robredo）支持者們聚集首都馬尼拉參加造勢活動。（圖˙／美聯社／達志影像）
根據《日經亞洲》指出，亞洲地區各國放寬防疫限制，新增感染人數也沒有再次增加的背後原因包含疫苗加強劑的普及，以及一定程度達到群體免疫的效果。在施打疫苗追加劑的比例上來看，新加坡有74％人口已經打了追加劑、馬來西亞也達到5成接種率。

不過中國當局仍堅持嚴格的動態清零政策，上海、北京、廣州這3個一線城市仍把防疫當作首要任務，隨著首都北京疫情擴大，封控區和管控區也跟著向外擴張，超過40個地鐵站也遭到關閉，形同進入半封城狀態，對於經濟成長造成一定阻礙。就連國際貨幣基金組織（IMF）也一度把中國2022年的增長預期下調至4.4％。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中國疫情反覆　北京再爆公廁傳播鏈、鄭州今起封控1週

堅持全國動態清零！不開放地方變通　北京否認拖垮經濟

菲律賓大選倒數！杜特蒂女兒等「政二代」候選人民調超前

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀