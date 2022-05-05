曹公圳分洪工程今年5月完工 將曹公圳積水帶到鳳山溪
汛期將至，為解決曹公圳淹水問題，高雄市副市長林欽榮今（5）日再度率市府水利局團隊，視察分洪工程進度，林欽榮除要求相關單位加速辦理曹公圳河岸周邊環境綠美化工作外，也希望能於今年5月中以前完工開放。
為解決曹公圳周遭忠孝里、曹公里、文華里及鎮西里積淹水問題，林欽榮繼去(110)年10月至鳳山區視察曹公圳分洪工程，今天再度率市府水利局，會同林智鴻、劉德林、鄭安秝、陳慧文、張漢忠、鍾易仲等議員及忠孝里、北門里、鎮西里及文華里里長等視察分洪工程進度。
水利局表示，曹公圳於鳳山火車站為明渠，收納曹公路以西、澄清路以東及曹公圳南北兩側地區雨水逕流，下游銜接大港圳及寶珠溝系統，因下游大港圳內存在既有排水瓶頸，導致排水不順，造成上游忠孝里、曹公里及鎮西里積淹水問題。
水利局指出，水利局自去年10月啟動曹公圳分洪工程，以鳳山區仁義街為界，將仁義街以東地表逕流量約2cms分洪至鳳山溪，降低大港圳及青年路二段排水系統之負擔其工程目的，是將曹公圳現有渠道坡降進行整體性調整，並增設分洪箱涵，整治長度約590公尺，該工程去年10月1日開工，並在今年4月12日分洪渠道工程完工，將可改善鳳山區曹公圳周遭一帶積淹水問題。
另外，工區範圍內已有設置即時監視系統（CCTV），可在第一時間回傳水利局已開發新版「高雄市水情e點靈」Line APP，掌握現場即時水情狀況，藉由科技智慧防汛提供最新水情警戒情形。