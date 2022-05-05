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快訊／確診破3萬！陳時中：本土+30035例　再增5死

▲流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今（5）日本土確診新增30035例，境外新增71例；另外，死亡人數新增5人。（圖／指揮中心）
▲流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今（5）日本土確診新增30035例，境外新增71例；另外，死亡人數新增5人。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 14:05:072022-05-05 14:06:25

流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今（5）日本土確診新增30035例，境外新增71例；另外，死亡人數新增5人。

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指揮中心表示，今日新增之30,035例本土病例，為14,634例男性、15,386例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,122例)、臺北市(6,422例)、桃園市(4,872例)、臺中市(1,776例)、高雄市(1,136例)、基隆市(924例)、臺南市(847例)、宜蘭縣(675例)、花蓮縣(625例)、新竹縣(570例)、屏東縣(460例)、彰化縣(382例)、雲林縣(246例)、苗栗縣(204例)、新竹市(194例)、臺東縣(152例)、南投縣(151例)、嘉義縣(121例)、嘉義市(93例)、澎湖縣(35例)、金門縣(22例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至4月29日，死亡日期介於4月26日至4月29日。

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，37例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月13日至5月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,740,450例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,503,984例排除)，其中232,402例確診，分別為11,611例境外移入、220,737例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計886例COVID-19死亡病例，其中871例本土，個案居住縣市分布為新北市422例、臺北市328例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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