鳥類研究阿宅娶走最美首相！《第一人夫》私密生活全公開
日本愛情喜劇片《第一人夫》找來影后中谷美紀、田中圭主演，2人電影中飾演夫妻，中谷美紀化身最美首相，田中圭瞬間成為「第一人夫」不知所措。田中圭表示：「自從最愛的妻子當上首相後，他的生活出現巨大變化，一位單純的鳥類研究阿宅，突然被捲入自己不習慣的政治圈，過程中遇到各種奇人軼事，真的非常好笑，最重要的是，中谷美紀飾演的妻子非常美麗！」
中谷美紀對於「老公」田中圭則表示：「田中圭飾演的丈夫非常可愛又討喜，雖然現實生活中日本還沒有過女性首相，不過，也許不久之後，日本真的會誕生首位『第一人夫』呢。」
改編自同名暢銷小說的《第一人夫》由《AV帝王》導演河合勇人執導，找來影后中谷美紀攜手田中圭浪漫主演，包含貫地谷詩穗梨、工藤阿須加、松井愛莉、米本學仁、嶋田久作、片岡愛之助、余貴美子、岸部一德等皆參演，聯手加入日本第一女首相幕僚團隊。狀況外的「第一人夫」田中圭，將與這群人擦撞出翻天覆地的笑料故事。
《第一人夫》描述愛鳥成痴的相馬（田中圭 飾）是個鳥類學家，某天出差回來後發現才貌雙全的愛妻凜子（中谷美紀 飾）當選日本首相，一夜之間平凡的婚姻生活有了巨大轉變。作為日本史上首位「第一人夫」的相馬想全力支持妻子，但面對首相部下的監控、媒體的追擊，使他無法像過去一樣自由。《第一人夫》5月20日在台上映。