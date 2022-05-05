禁止穿緊身牛仔褲！金正恩組北韓「時尚警察」上街搜查
北韓為了禁止資本主義入侵無所不用其極，不只從人民的影視娛樂限制起，連吃穿用度也都有所規定。根據北韓官媒指出，金正恩下令禁止民眾穿著緊身牛仔褲或留狼尾頭，為了防止年輕人受到「西方頹廢思想」影響，甚至組織「時尚警察」逮捕街頭上穿著時尚的年輕人。
北韓官媒《勞動新聞》（Rodong Sinmun）指出，北韓最高領導人金正恩認為國內有愈來愈多人受到資本主義侵略，包含染髮、留著復古的前短後長狼尾頭（Mullet），甚至是穿著緊身的牛仔褲都會被認為是滋長資本主義思想，打耳洞、穿環等「非社會主義」的非法行為，也被視為違法。
根據《紐約時報》、《太陽報》報導，自從今年四月開始，凡是進行類似行為者，都會被由社會主義愛國青年團所組成的「時尚警察」逮捕，他們會在街頭監視川著緊身褲或牛仔褲的2、30歲左右年輕女性，並把這些穿著時髦的年輕人拖到黨支部進行愛國教育，要求這些不法青年自我檢討。
不僅如此，這些女性還會被拍下自我檢討的影片，當局將會以他們的穿著當作講座教育影片，公開批評她們穿著不雅、意識形態不純，並要求其他同樣犯下「時尚罪」的年輕人不准再犯。
北韓當局表示，穿著北韓風格的服裝與髮型，對於建立社會主義生活方式有著重要作用，人們只能剪官方指定的15種髮型，不遵守規定的人則是「資本主義罪犯」，報導中提到，這是因為金正恩擔心自身正權遭到推翻，才極力阻止年輕人在接觸外國文化後，產生不愛國的意識形態，金正恩更形容「「一個國家不能堅持自身生活方式時，無論其經濟與國防實力為何，都將變成脆弱且濕透的高牆般倒榻」。