高雄今首度破千例確診　高雄社區不特定接觸風險上升中

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陳其邁表示，確診案例中，同住親友與校園傳染最多、增加數速最快，高雄市內社區傳播風險逐漸增加，因止平常應落實防疫措施，做好自我防護。而高雄的疫情流行曲線，與雙北相比雖然比較低，但疫情仍會持續上升，目前最重要是讓它慢慢上升，以保持醫療量能。
潘炤穎表示，1127人中，陰轉陽126例、匡列427例、因症就醫574例，比例上匡列已知風險49%，因症就醫51%，較上週數據比較顯示「社區不特定接觸風險上升當中」；校園停課計有11所全校停課、253班停課，總計1711人居家隔離。
潘炤穎表示，9例轉銜部分，在地方政府之間是常合作的方式，讓確診者可就地受到地方政府的照顧。如某個案戶籍地在鼓山區，但從出生後工作、求學常態性都在新北市三重區，但確診後，因健保卡戶籍地在高雄，因此一開始會歸於高雄，但經疫調通報及轉銜至新北市。另有戶籍地在前鎮區，但主要是居住在新北市永和區，因此轉銜才能讓當地政府進行照顧。
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