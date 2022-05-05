COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄今首度破千例確診　高雄社區不特定接觸風險上升中

▲高雄今天首度單日破千例，市長陳其邁表示，高雄疫情以同住親友、校園與職場傳染最多。（圖／高市府提供）
▲高雄今天首度單日破千例，市長陳其邁表示，高雄疫情以同住親友、校園與職場傳染最多。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-05 16:45:00

高雄新增1127例確診個案首度單日破千例，市長陳其邁表示，高雄疫情以同住親友、校園與職場傳染最多，從每周疫情來觀察，屬室內傳染風險逐漸增加，以疫情流行曲線來看，南部疫情呈緩步上升，但Omicron傳染期只有三天，但北部疫情嚴峻，高雄仍得努力把疫情流行曲線往下壓。衛生局簡任技正潘炤穎也指出，因症就醫比例較上週增加，顯示社區不特定接觸風險上升當中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市5月5日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市5月5日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲以各縣市疫情流行曲線來看，南部疫情呈緩步上升。（圖／高市府提供）
▲以各縣市疫情流行曲線來看，南部疫情呈緩步上升。（圖／高市府提供）
國內本土今天飆破3萬，中央公布高雄市今天新增1136例本土病例，首度單日破千例，陳其邁表示，扣掉在外縣市生活者等，高雄今天新增1127例本土病例確診個案，分別為隔離期間陰轉陽126例，無社區傳播風險，外縣市旅遊史55例、特定娛樂場所10例、密切接觸者929例（同住親友416例、餐飲娛樂129例、職場校園354例、高風險30例），新案疫調中7例。

▲高雄市5月5日確診個案。（圖／高市府提供）
▲高雄市5月5日確診個案。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，確診案例中，同住親友與校園傳染最多、增加數速最快，高雄市內社區傳播風險逐漸增加，因止平常應落實防疫措施，做好自我防護。而高雄的疫情流行曲線，與雙北相比雖然比較低，但疫情仍會持續上升，目前最重要是讓它慢慢上升，以保持醫療量能。

潘炤穎表示，1127人中，陰轉陽126例、匡列427例、因症就醫574例，比例上匡列已知風險49%，因症就醫51%，較上週數據比較顯示「社區不特定接觸風險上升當中」；校園停課計有11所全校停課、253班停課，總計1711人居家隔離。

潘炤穎表示，9例轉銜部分，在地方政府之間是常合作的方式，讓確診者可就地受到地方政府的照顧。如某個案戶籍地在鼓山區，但從出生後工作、求學常態性都在新北市三重區，但確診後，因健保卡戶籍地在高雄，因此一開始會歸於高雄，但經疫調通報及轉銜至新北市。另有戶籍地在前鎮區，但主要是居住在新北市永和區，因此轉銜才能讓當地政府進行照顧。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

為降低醫療體系負擔　陳其邁成立快篩門診落實輕重症分流

高市今＋987例　高市府宣布國三生考前一周改線上教學

旗津超精采！啤酒嘉年華、黑沙玩藝節接力　一路嗨到8月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀