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曹雅雯鬆口「情斷女友」主因　大讚女生體味完勝異性

▲曹雅雯鬆口情斷女友主因。（圖／華視提供）
▲曹雅雯鬆口情斷女友主因。（圖／華視提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-05-05 18:12:45

歌手曹雅雯曾兩度拿下台語金曲歌后，歌唱實力不容小覷，不過感情狀況並沒有太大進展，日前她受訪時突然自爆出櫃、是雙性戀，且已經和2個女生交往過，她今（5）日與蕭煌奇一同出席節目《上奅台灣歌2.0經典傳奇》記者會時，也分享當初會分開的原因。

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面對感情問題，曹雅雯依舊四兩撥千金，坦言目前依舊單身且已經空窗很久，但礙於正在忙20日的線上演唱會和年底的新專輯，所以心思都在工作上，而被問到身邊有沒有追求者時也馬上否認，一旁的蕭煌奇則幫忙緩頰：「是我在追她！」曹雅雯表示在感情方面，交女朋友與男朋友沒有太多差異，笑說唯一不同的點就是女生體味比較香，交往時也不太會在意他人眼光，因為個人比較做自己。另外，曹雅雯也透露當初會和女朋友分開，是因為當時就讀不同學校，自己也在忙駐唱，所以較無法顧慮到彼此，最後才會以分手收場。

▲曹雅雯空窗已久。（圖／華視提供）
▲曹雅雯空窗已久。（圖／華視提供）
另一位夥伴主持人浩子昨天證實確診，曹雅雯和蕭煌奇表示他目前身體狀況還可以，私下也有在群組關心，2人面對疫情升溫並不會太恐慌，因為平時都有做好防疫，加上現在大部分都屬於輕症，所以希望大家都能平安度過，而蕭煌奇還透露自己已買好清冠一號，以備不時之需。

▲蕭煌奇已買好清冠一號以備不時之需。（圖／華視提供）
▲蕭煌奇已買好清冠一號以備不時之需。（圖／華視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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