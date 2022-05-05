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初選拚到染蜂窩性組織炎　陳乃瑜、卓冠廷心疼山田摩衣

▲初選過關的大新店議員參選人陳乃瑜及土樹三鶯議員參選人卓冠廷，今（5）日陪同「新板土連線」的板橋區議員擬參選人山田摩衣車隊掃街。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.05）
▲初選過關的大新店議員參選人陳乃瑜及土樹三鶯議員參選人卓冠廷，今（5）日陪同「新板土連線」的板橋區議員擬參選人山田摩衣車隊掃街。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.05）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-05 16:36:10

民進黨新北市議員初選民調進入最後一天，初選過關的大新店議員參選人陳乃瑜及土樹三鶯議員參選人卓冠廷，今（5）日陪同「新板土連線」的板橋區議員擬參選人山田摩衣車隊掃街；兩人希望延續剛通過初選民調的氣勢，讓山田摩衣能順利通過今晚的初選民調。

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山田摩衣表示，很開心看到自己的兩位夥伴已順利通過初選民調，在民調的最後一天終於輪到自己，也感到十分緊張；但是自己已經努力了這麼長的一段時間，甚至還勤跑基層、拚到右腳感染蜂窩性的組織炎，相信選民會看到她的努力，也再度拜託板橋的民眾，今晚的電話民調「一定要唯一支持山田摩衣。」

有兩個小孩的陳乃瑜指出，自己聽到山田摩衣右腳感染蜂窩性組織炎的時候，內心感到很不捨，即便如此，山田摩衣依舊一步一腳印的繼續努力不懈，讓她覺得非常感動；希望山田摩衣可以順利通過今晚的初選，讓三人年底可以一起拚大選，順利的進入新北市議會，為新北市的市民拚建設、拚福利。

卓冠廷說，很開心初選過關，自己未來要更加努力，但除自己的選舉外，更放心不下山田摩衣，自己是板橋高中畢業，板橋有很多朋友都向他說有看到山田摩衣的努力；特別向板橋的民眾呼籲，支持陳乃瑜、支持卓冠廷的選民，也請今晚支持山田摩衣，讓她能夠將豐富的政治幕僚經驗，貢獻在地方服務上。
 


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