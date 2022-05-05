沒青年加權仍贏侯家軍 黃心華喊：一定守住唐慧琳這一席
國民黨新北市新店選區初選結果出爐，由國民黨智庫副執行長黃心華勝出，據了解，由於黃心華沒有初選新人加權的優勢，又加上同選區有前黨主席洪秀柱力挺的李珮媜及新北市長侯友宜力挺的蔡畹鎣，讓黃心華在初選過程中非常辛苦，黨內人士認為，黃心華最終勝出不但是對黃心華個人的肯定，也是對侯友宜投下不信任投票。
根據民調結果，黃心華支持度44.489%、蔡畹鎣26.932%、李珮媜25.880%、游皓麟2.700%；在35歲以下青年參政加權70%及新人加權30%以後，黃心華與蔡畹鎣差距拉近，但黃心華仍以57.836%領先蔡畹鎣的53.863%勝出。
黃心華在臉書表示，感謝一路走來，所有的支持與協助，未來，我將更加努力，提出具體主張，並付諸行動，爭取當選，他也感謝三位可敬的對手，蔡畹鎣很年輕卻有更優於他的親和應對能力、李珮媜的穩健節奏和台風讓我佩服不已、游皓麟一夫當關的應變力和豪氣讓我讚嘆。這一場硬仗，也象徵著他的競爭夥伴是如此的堅強優異。
黃心華更感謝唐爸爸的託付，他一定會守住唐慧琳這一席。
黃心華感嘆說，越過初選制度的高山屏障，過程備極艱辛，雖然暫時鬆一口氣，但是眼前仍有群山環繞，大選之路仍有崎嶇。感謝每一位曾經給予他支持和鼓勵的力量，年底的正式大選，仍需要有支持者的同行。