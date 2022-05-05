博客來首開線上藝廊「玲廊滿藝」 數百幅原創啟藝苑之美

統一集團於今 (5) 日在博客來網站開創線上藝廊「玲廊滿藝」，起因源自支持對於在生活中默默創作的藝術家，對於真善美的執著與熱愛，致力於藝術的堅持信仰。同時也觀察到有許多的人，衷心喜愛藝術，期許自我的生活品味能浸淫藝術之美，但坊間不易尋覓到自己鍾意的作品。為了搭起藝術家朋友與收藏家朋友之間的緣份橋樑，為了讓藝術創作能友善的被社會看見，為了讓每件創作的理念與民眾產生共鳴，讓文創藝術更自然融入生活，為此博客來線上藝廊–「玲廊滿藝」油然而生。

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「玲廊滿藝」 以廣納生活藝術之美，豐富生命品味之意為核心概念，藉以展現藝術無邊，創意至極的藝苑之美。開幕階段首邀請數十位知名藝術家一同見證，於線上精選數百幅原創畫作，展現題材包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等。並依創作主題延伸為三大系列。包含能讓人回味生活點滴心動的 「城市記憶」 系列；視覺上充滿大膽創色的「色彩饗宴」 系列；以及讓人驀然回首會心一笑的 「自然療癒」系列，讓喜愛藝術畫作的我們，在透過理解藝術家的背景與故事之際，得以領會其創作的感動與理念，進而透過此一平台找到與作品的共鳴，並於 博客來 平台，獲得安心、便利的藝購服務。

▲今日共有14位藝術創作家參與「玲廊滿藝」開幕記者會（圖／記者林怡孜攝，2022,05,05）

「玲廊滿藝」 的英文取名於 Celestial Serendipity ， Celestial 描繪人間仙境， Serendipity 意即天緣巧合，兩字的相遇也演譯了 「玲廊滿藝」 的成立初心，致力於引薦各界優秀藝術家，願每件獨一無二的作品，其藝苑之美與你我生活相遇！