博客來首開線上藝廊「玲廊滿藝」 數百幅原創啟藝苑之美

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「玲廊滿藝」 以廣納生活藝術之美，豐富生命品味之意為核心概念，藉以展現藝術無邊，創意至極的藝苑之美。開幕階段首邀請數十位知名藝術家一同見證，於線上精選數百幅原創畫作，展現題材包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等。並依創作主題延伸為三大系列。包含能讓人回味生活點滴心動的 「城市記憶」 系列；視覺上充滿大膽創色的「色彩饗宴」 系列；以及讓人驀然回首會心一笑的 「自然療癒」系列，讓喜愛藝術畫作的我們，在透過理解藝術家的背景與故事之際，得以領會其創作的感動與理念，進而透過此一平台找到與作品的共鳴，並於 博客來 平台，獲得安心、便利的藝購服務。
「玲廊滿藝」 的英文取名於Celestial Serendipity ， Celestial 描繪人間仙境， Serendipity 意即天緣巧合，兩字的相遇也演譯了 「玲廊滿藝」 的成立初心，致力於引薦各界優秀藝術家，願每件獨一無二的作品，其藝苑之美與你我生活相遇！
博客來(網路書店)成立於1995年，為台灣第一家網路書店，至今擁有千萬會員。2011年由網路書店轉型為綜合網購商城，正式更名為博客來。2017年成立「海外專館」，將台灣優質的圖書與商品介紹給更多世界各地的消費者，並推出電子書服務，正式迎接行動數位閱讀世代。