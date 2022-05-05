新北+10122！降低占床率 侯友宜：啟動在地安置隔離治療
確診人數再破萬！新北市今（5）日新增10122人確診的病例，執行中的居家照護有30580人，居家隔離列管數為45422人；新北市長侯友宜表示，新北啟動「在地安置隔離治療計畫」，10家核心醫院分區照護312家長照機構，讓脆弱族群迅速得到治療，減少中重症、降低醫院的占床率。
侯友宜指出，新北市有312家的長照機構、也是全國最多，因此10家核心醫院扛起分區照護的責任，透過長照機構在地安置隔離治療的計畫，藉由視訊診療、分區隔離照護、加速給藥治療，降低醫院的占床率；此外，如果經視訊診療後需送醫，將以開設綠色通道的方式，快速的送醫治療。
侯友宜呼籲民眾，為了確保醫療的量能，善用醫療院所的通訊診療，有就醫需求的民眾，可透過智慧型的手機、筆電，查詢新北市衛生局的網站或健保快易通APP預約，新北有30家醫院、678診所、254家中醫診所及5家牙醫，提供通訊診療的服務；此外，除可自行的領藥外，也可透過社區的藥局協助送藥。
侯友宜說，通訊診療的費用，若無法外出的話，可透過親友的協助至機構繳費；其實不是只有新北的醫療院所或診所有通訊診療的服務，全國其他的縣市也都有，民眾可上健保快易通的APP查詢、預約，盼民眾善用醫療院所的通訊診療，協助民眾就地就醫或方便的用藥。
※【NOWnews 今日新聞
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