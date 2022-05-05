試射飛彈成功！北韓官媒罕見一片沉默 韓媒分析背後原因
北韓昨（4）日進行今年第14次武器測試，韓國聯合參謀本部研判本次試射飛彈成功，飛行距離大約470公里，飛行高度約780公里，速度為11馬赫。但北韓官媒卻不如先前大肆宣揚軍武實力，加上距離韓國準總統尹錫悅上任日只剩5天，為何突然低調保持沉默背後原因也引發韓媒討論分析。
根據《韓聯社》報導，北韓在當地時間4日中午12時左右，在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚火星-15洲際彈道飛彈，根據南韓軍方研判，北韓刻意在發射期間提高仰角以縮短其實際射程，這是北韓自上月16日發射兩枚新型戰術導向武器後，時隔18天後又再次試射，也是今年以來第14度進行武力示威。
然而，過去北韓官媒僅會在試射失敗後「保持沉默」，例如上月16日發射洲際彈道飛彈時發生爆炸，官媒隔日便無相關報導，否則試射成功隔日應該會進行相關消息發布，而在4日試射成功後並引發美、日、韓等多國譴責，北韓境內包含《朝中社》、《勞動新聞》等媒體卻罕見的一片沉默。
為此，韓媒《韓聯社》分析，北韓本次試射時機挑在南韓新政府正式成立6天前、美韓領袖峰會即將舉行之際，此次試射不僅提高軍事挑釁水準，還有可能是進行偵察衛星的研發行為，但該方面卻未能取得預期成果，因此就結果上來看仍屬「失敗」，便未加以報導。