國父紀念館50週年館慶　孫中山墨寶「天下為公」首度亮相

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其中「建館50週年館史展」，從王大閎的設計國館的過程、歷史文件照片等不同面向，回顧國父紀念館走過的點滴；「典藏展」特別展出館藏張大千、黃君璧、于右任、歐豪年等藝術家的作品，還包括館藏孫中山「天下為公」墨寶真跡。
王蘭生說，此幅墨寶是由國父孫中山先生親手書寫，是在推翻滿清、建立民國後，為了嘉許陸匡文對於高州起義的功勞，以及協助於廣州建立督署的貢獻，特別親贈《天下為公》四字橫幅，後來陸匡文之子陸景武於民國90年交由國父紀念館典藏，保存至今，此次是首度對外公開展出。
陸景武曾於其回憶錄中提到，「這項墨寶被父親視同生命，離亂中並未失去，我才能繼續保管珍藏至今」。陸景武歷年來，多方邀請重要人士觀覽並題字，包括國父長子孫科、黃季陸、陳立夫、張其昀等人，使得《天下為公》墨寶更具歷史意義與珍貴價值。
爲了展現國父紀念館這座莊嚴建築的親民形象，國父紀念館此次特別開發「漫遊國父紀念館APP」，介紹國館古蹟建築不可不知的20個小故事，更藉由科技讓坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來，讓民眾可以跟比YA的國父銅像互動合影，並讓2樓前廳的國父史蹟浮雕也動起來。
此外，國父紀念館也推出溫馨喜劇《仁愛路六號》舞台劇，劇中以國館小員工的視角，呈現50年國館歲月的精彩故事；將先總統蔣公逝世，金馬、金鐘、金曲獎頒獎典禮，當年鄧麗君現場演唱歌曲等事件製作出一齣全新舞台劇。受疫情影響，原定5月中旬上演，將延至10月8日、9日演出。
「生活美學．藝遊未盡」特展包括「回顧美學班發展與重要紀事」、「課程活動花絮影片」、「中山公園創作」、「剪紙藝術」、「旅遊攝影作品」及「花藝」等多元型態展。
國父紀念館表示，慶祝活動延續到年底，11月3日至4日舉辦為期2天的「國立國父紀念館館慶50週年紀念國際研討會」，國館也將出版「館慶50週年特刊」回顧半世紀來的點點滴滴，歡迎大眾參觀。