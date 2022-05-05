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染疫死亡破100萬例！美疫情爆發27個月　最新變種成威脅

▲自美國爆發第一例因新冠疫情死亡的案例以來已經過了27個月，如今美國染疫死亡人口突破百萬大關，境內卻仍有新變種病毒漸漸肆虐。圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）
▲自美國爆發第一例因新冠疫情死亡的案例以來已經過了27個月，如今美國染疫死亡人口突破百萬大關，境內卻仍有新變種病毒漸漸肆虐。圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-05 18:53:12

全球新冠疫情持續延燒2年多，根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）彙整，美國新冠疫情又出現升溫現象，過去一天新增超過9.5萬例確診，今（5）全美染疫病逝人數更累積突破100萬例，其中更有4成屬於Omicron最新變種。根據前兩年的經驗預估，美國南部將會在夏季來臨時爆發新一波疫情，當局提醒各地應該提前做好準備。

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根據《NBC》報導，美國自從確認了新冠疫情死亡案例已經過了27個月，儘管過去幾周主流病毒株Omicron致死率不高，死亡病例攀升速度有所減緩，但每天仍新增約360例病故，如今全美因新冠肺炎死亡人數已經超過100萬例，這個數字相當於美國第10大城市－加州的聖荷西（San Jose）總人口數，更是全球死亡病例之首。

此外，美國境內最新的BA.2.12.1變種也正在迅速擴散，兩周前感染Omicron亞型BA.2.12.1的數量只佔約22%，目前則是攀升到約佔44%，近日更是出現單天新增超過9.5萬例確診數高峰，是自從今年2月下旬以來的新高，比過去兩星期的確診數增加60%。

《紐約時報》也表示，專家認為最新變種的迅速擴散，可能導致幾周後Omicron亞型BA.2.12.1將成為美國主流病毒株，不過目前沒有跡象顯示它的症狀會更嚴重，但按照過去美國經驗來看，夏天南部會爆發新一波疫情、冬天則是北部爆發疫情，當局仍提醒各地政府須做好準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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