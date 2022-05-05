染疫死亡破100萬例！美疫情爆發27個月 最新變種成威脅
全球新冠疫情持續延燒2年多，根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）彙整，美國新冠疫情又出現升溫現象，過去一天新增超過9.5萬例確診，今（5）全美染疫病逝人數更累積突破100萬例，其中更有4成屬於Omicron最新變種。根據前兩年的經驗預估，美國南部將會在夏季來臨時爆發新一波疫情，當局提醒各地應該提前做好準備。
根據《NBC》報導，美國自從確認了新冠疫情死亡案例已經過了27個月，儘管過去幾周主流病毒株Omicron致死率不高，死亡病例攀升速度有所減緩，但每天仍新增約360例病故，如今全美因新冠肺炎死亡人數已經超過100萬例，這個數字相當於美國第10大城市－加州的聖荷西（San Jose）總人口數，更是全球死亡病例之首。
此外，美國境內最新的BA.2.12.1變種也正在迅速擴散，兩周前感染Omicron亞型BA.2.12.1的數量只佔約22%，目前則是攀升到約佔44%，近日更是出現單天新增超過9.5萬例確診數高峰，是自從今年2月下旬以來的新高，比過去兩星期的確診數增加60%。
《紐約時報》也表示，專家認為最新變種的迅速擴散，可能導致幾周後Omicron亞型BA.2.12.1將成為美國主流病毒株，不過目前沒有跡象顯示它的症狀會更嚴重，但按照過去美國經驗來看，夏天南部會爆發新一波疫情、冬天則是北部爆發疫情，當局仍提醒各地政府須做好準備。
※【NOWnews 今日新聞
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