大淵組新團幹大事　竟是和王思佳、謝瓊煖夜市擺攤

最近亞洲掀起一股真人實境秀的風潮，內容都十分多元及豐富，從親子、選秀、戀愛、美食、旅遊，從收視可以顯示出真人實境秀可觀的觀眾市場，而最近Vidol也推出全新實境企劃《我們這一攤》，但主題「迺夜市」很有台灣味，本節目規劃5位口味全不搭邊的藝人親自探尋台灣各地特色食材，並從無到有實際去體驗夜市擺攤的創業過程，用最原始純粹的食材，開發融合現代與傳統小吃特色的創意料理，讓吃下去的每一口都變得更有味道。
「頑童MJ116」大淵組新團體，由《華燈初上》「阿季」謝瓊煖、「貴婦網美」王思佳、「客家妹」陳明珠以及「鮮肉男神」王碩瀚組成的限定團體，要來挑戰Vidol全新實境綜藝節目《我們這一攤》。五位大明星將被派到士林夜市擔任攤販老闆，執行從無到有的一日擺攤艱難任務。當製作單位告知只會提供一塊招牌，挑戰十天後開張，其餘事項都要大家想辦法，讓五人直呼簡直是不可能的任務！擁有廚師執照的「主廚擔當」大淵苦笑：「太難了！我喜歡吃蔥油餅總不可能自己揉麵團吧？不是叫外送送來就好嗎？」王思佳更懷疑「我們是不是有集體惹火經紀人，才被送到這集中營？」
五人從找尋食材、開發餐點、甚至洽談攤位都自己來，讓藝人大喊「跟棚內錄影簡直差太多了」負責料理餐點的大淵、陳明珠以及王碩瀚，為了取得最新鮮的食材，結合小農推廣農產品，特別前進在地的有機農場，三人抓雞採菜樣樣親身體驗；身為店長的謝瓊煖與公關王思佳，也親自前往士林夜市國際觀光發展協會，為了獲得黃金攤位，兩人使出渾身解數和周邊商家打好關係，人稱貴婦網美的王思佳表示：「自己很喜歡逛夜市、吃夜市、當接到通告時有一種輸不起的fu、本來覺得身為藝人應該很好推銷，但其實要鼓起勇氣，當路人不領情時覺得好受傷喔，實際執行比我帶小孩還要難！」眾人也覺得鮮肉男神王碩瀚是當天的MVP，擺攤當天吸引滿滿的粉絲到場支持，現場宛如粉絲見面會！大淵：「碩瀚是今天的MVP球員，一號到五號的位置都要打，所以下次只要他一個人來就搞定了！」
究竟五位藝人能在夜市中順利擺攤嗎？Vidol全新特別企劃《我們這一攤》，5/6、5/13週五晚間十點在Vidol獨家播出。（編輯：楊穎軒）