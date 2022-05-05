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配發率32%！富邦金每股配4元股利、現金股利歷史新高

▲富邦金控董事會今（5）日通過擬每股配發現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發4元。（圖／NOWnews資料照）
▲富邦金控董事會今（5）日通過擬每股配發現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發4元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-05-05 22:50:28

富邦金控今（5）日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4.0元，現金股利創下歷史新高紀錄，總股利配發率達32%。展望未來，富邦金強調，將持續維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。

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富邦金2021年稅後淨利創下歷史新高達1,445.59億元，為金控業獲利之冠，並連續13年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金擬配發的現金股利從去年的每股新台幣3元提高到每股新台幣3.5元，主要綜合考量獲利情況及子公司上繳現金股利情形，當前全球總經環境受到物價上漲、供應鏈斷鏈、停滯性通膨等因素影響，同時俄烏戰爭、疫情變化也持續影響經濟成長，因此，現金股利配發率略降，以維持長期穩定平衡之股利發放，並以長期厚實自身財務結構為目標。

這次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽上繳155.78億元、台北富邦銀行上繳72.12億元、富邦產險上繳47.99億元、富邦證券上繳61.43億元等。富邦人壽上繳金額約占富邦人壽2021年淨利的15.2%，顯示富邦人壽優異的資本水準；台北富邦銀行上繳金額約佔北富銀2021年淨利之38.5%，主要考量業務發展及主管機關對於系統性重要銀行（D-SIBs）的資本要求；富邦產險及富邦證券上繳金額則以扣除盈餘公積後全數上繳。

除了現金股利外，富邦金這次同時配發股票股利每股0.5元。富邦金表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利的組合可望提供股東更好的實質收益。這次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。
　　

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