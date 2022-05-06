NOW早報／快篩陽視為確診！3類人改為「5／12起實施」

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指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療(可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排)，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。
指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要之醫療服務或治療藥物。
今日天氣／開始回溫！高溫恐「飆到32度」 週日鋒面報到
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（6）日台灣東方外海低氣壓已逐漸遠離，雖然迎風面水氣有稍微減少，不過上半天的降雨仍偏向在基隆北海岸地區及東半部地區，可能發生局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢的機率，午後花東地區降雨機率也會提高。至於西半部地區則大多為多雲到晴，桃園以北地區在清晨到上午時可能發生零星降雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨的機會。
溫度方面，今日各地白天溫暖微熱，高溫普遍落在27度以上，中南部則上探至31、32度，早晚低溫約落在21至23度。
快篩陽視同確診！專家建議可多1招防護 未來應全面開放
中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。對此，基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現行社區陽性率高，偽陽性率低，未來疫情更嚴峻，可全面開放快篩陽性等同確診，也可用連兩次快篩陽性取代PCR，舒緩採檢量能吃緊情形。
昨中央流行疫情指揮官陳時中宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認即為確診，若未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
對此，林應然指出，居隔、居檢者確診率與一般民眾相比本就較高，且居隔、居檢者在隔離期間若要外出採檢，「事實上也有一點困難」，因此可先針對這幾類對象執行快篩陽性視同確診。
林應然分析，部分民眾因有保險理賠，可能會利用假照片蒙混過關，或是先前也有民眾快篩結果陰性，但在放置一段時間後，快篩試劑便轉為陽性，因此若是要申請保險給付者或是需開立診斷書者，若真的要確保其正確性，快篩應在醫事人員全程監督下進行才較準確。
林應然也提到，除現行三類對象適用快篩陽性視同確診，未來若是疫情更嚴峻，偽陽性率變低，應一體適用，比照流感全面開放，只要快篩陽性就視同確診。
林應然建議，過去因為疫情未在社區流行，偽陽性機率高，所以無法快篩陽性就視同確診，但即使是PCR也會有偽陽性與偽陰性問題，且現在採檢量能吃緊，政府可實施連兩次快篩陽性就視同PCR陽性，取代費時費錢的PCR，將PCR量能留給快篩陰性但具高度懷疑陽性個案即可。
瘦子無預警宣布喜訊！甜牽女友手放閃：她目前非常幸福
有「行走的費洛蒙」之稱的34歲男歌手瘦子E.SO（陳昱榕），昨（5）日突然在IG宣布已與交往多年的32歲攝影師女友Jennifer結婚，甜蜜宣示：「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福！」瘦子所屬經紀公司「本色音樂」表示瘦子跟女友交往多年感情穩定，於日前登記結婚，因為疫情跟工作目前沒有辦婚禮的計畫，瘦子目前忙於準備演唱會，謝謝大家的祝福跟關心。
瘦子與女友Jennifer交往多年，3月初就被週刊爆料訂下終身，據悉，他們在朋友的陪伴下，低調赴台北市文山區戶政事務所登記結婚，小倆口神情愉悅，顯得相當開心，更傳出低調聚餐宴請賓客，一同為新人祝福，但當時經紀公司並未承認此事，強調聚會是瘦子宴請辛苦的工作人員，而非婚宴。
不過，外表冷酷的瘦子私下寵妻行徑非常知名，當初女友曝光時，曾因外型遭到網友批評，他在IG分享和女友的牽手背影照，並用英文寫下「MY LOVE, MY QUEEN, MY BEST FRIENND」大方示愛，表明對女友的真心。外界關注戀情，他大方承認有穩定交往的對象，卻對女方身分三緘其口，表示：「她有她的人生，沒有人應該要配合我的人生，她沒必要承受這些關注，説真的就是不干大家的事。」呵護女友的態度非常霸氣。
這次主動公布喜訊，經紀人開玩笑說：等疫情過後，本色正在考慮籌辦「本色結婚祭」，要幫張震嶽、大淵、瘦子連辦三天的婚禮。同公司的阿嶽向他道賀：「瘦子對女友那麼好，結婚不意外。結婚是愛的高度表現，因為要學習忍讓、尊重、分享，願他們開心在一起」。熱狗則回覆：「瘦子騙人 我們不是說好一起married to the game（瘦子的新歌歌名）了嗎？」小春祝福「他在最好的時刻，遇到最好的人是喜事」。搶先一步結婚的大淵，則得意表示：「瘦子一直是我們當中創作的領先者，這次在婚姻這條路上變最後一名了，讓我領先了哈哈！」
中職／我就是狂！狂威6局好投 送給富邦17敗
樂天桃猿昨（5）日再度跟富邦悍將交手，樂天先發投手狂威主投6局僅失2分，加上林承飛轟出2分砲，終場樂天以7:3贏球，讓富邦吞下本季第17敗。
富邦此役推出「小飛刀」陳鴻文先發，可惜他首局就遇到亂流，被林泓育、陳俊秀連續敲安，朱育賢一支三壘安打建功，梁家榮適時安打，一口氣吞下3分。
富邦打線在2局由蔣智賢敲安追分，次局也由王正棠擊出內野安打再追到1分差，不過樂天4局上由林承飛轟出2分砲，一棒定江山，雖然富邦7局下由申皓瑋敲安再度追分。
不過樂天打線串連，8局上張閔勛敲出左外野安打再度追加分數，9局上富邦又失分，陳俊秀敲出右外野巧妙安打，讓樂天以4分差贏球。
狂威先發6局被打7安打，2保送失2分，飆出6次三振奪勝，林承飛獲單場MVP，陳鴻文6局失5分，本季勝投尚未開張。
台灣牛肉泡麵「低調王者」是它！眾全招了：稱霸超過40年
台灣泡麵品牌五花八門，近年來還有許多牛肉口味的款式，廣受不少老饕們歡迎。對此，就有鄉民分享台灣牛肉泡麵界「隱藏王者」，而引起全場大讚「都賣了超過40年！」
原PO於PTT八卦板上表示，每次只要想到方便囤貨在家的泡麵，大眾第一選擇通常都是維力炸醬麵、統一肉燥麵，或是素食者喜愛的隨緣泡麵等，倘若預算多一點也會想到滿漢大餐，但他坦言「味王這款牛肉麵也是便宜好吃耶！有沒有味王原汁牛肉麵在泡麵的地位是否被小看的八卦」。
問題曝光後，隨即引起愛好者大讚留言，「還不錯，很適合加貢丸和火鍋料」、「小時候超愛吃這款，麵體跟別家不一樣」、「低調，這麼好吃被買光很麻煩」、「好吃，跟科學麵一樣乾吃也好吃」、「味王牛在台灣都賣了超過40年」、「這款我的愛，同家公司的麻油雞麵也是」。
但也有老饕反而大推其他品牌，直呼「只服統一蔥燒牛跟素飄香麻辣」、「這不錯，統一的蔥燒也不錯」、「味味a蔥辣牛肉湯麵海放，一定要買碗裝」、「這種沒肉的也是統一紅燒牛肉好吃」、「維力媽媽麵煮的最好吃，也只能用煮的」。（編輯：賴禹妡）