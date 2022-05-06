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NOW早報／快篩陽視為確診！3類人改為「5／12起實施」

▲行政院拍板居家隔離「3＋4」天新制，指揮中心昨（25）日下午召開專家會議，指揮官陳時中指出，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居格改為「3+4」大方向，並從26日開始實施。（圖／指揮中心提供）
▲行政院拍板居家隔離「3＋4」天新制，指揮中心昨（25）日下午召開專家會議，指揮官陳時中指出，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居格改為「3+4」大方向，並從26日開始實施。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 06:28:36

政策急轉彎！3類人「快篩陽視為確診」改為5／12起實施

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中央流行疫情指揮中心昨（5）日表示，鑒於近期本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療(可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排)，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要之醫療服務或治療藥物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
今日天氣／開始回溫！高溫恐「飆到32度」　週日鋒面報到

中央氣象局預報，今（6）日台灣東方外海低氣壓已逐漸遠離，雖然迎風面水氣有稍微減少，不過上半天的降雨仍偏向在基隆北海岸地區及東半部地區，可能發生局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢的機率，午後花東地區降雨機率也會提高。至於西半部地區則大多為多雲到晴，桃園以北地區在清晨到上午時可能發生零星降雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨的機會。

溫度方面，今日各地白天溫暖微熱，高溫普遍落在27度以上，中南部則上探至31、32度，早晚低溫約落在21至23度。

▲中央氣象局指出，未來一週中南部地區多雲到晴天氣炎熱，北部及東半部地區偶有東北風攪局天氣多變。（圖／張勵德攝）
▲今日各地白天溫暖微熱，高溫普遍落在27度以上。（示意圖／記者張勵德攝）
快篩陽視同確診！專家建議可多1招防護　未來應全面開放

中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。對此，基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現行社區陽性率高，偽陽性率低，未來疫情更嚴峻，可全面開放快篩陽性等同確診，也可用連兩次快篩陽性取代PCR，舒緩採檢量能吃緊情形。

昨中央流行疫情指揮官陳時中宣布修訂新冠肺炎病例定義，自12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認即為確診，若未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

對此，林應然指出，居隔、居檢者確診率與一般民眾相比本就較高，且居隔、居檢者在隔離期間若要外出採檢，「事實上也有一點困難」，因此可先針對這幾類對象執行快篩陽性視同確診。

林應然分析，部分民眾因有保險理賠，可能會利用假照片蒙混過關，或是先前也有民眾快篩結果陰性，但在放置一段時間後，快篩試劑便轉為陽性，因此若是要申請保險給付者或是需開立診斷書者，若真的要確保其正確性，快篩應在醫事人員全程監督下進行才較準確。

林應然也提到，除現行三類對象適用快篩陽性視同確診，未來若是疫情更嚴峻，偽陽性率變低，應一體適用，比照流感全面開放，只要快篩陽性就視同確診。

林應然建議，過去因為疫情未在社區流行，偽陽性機率高，所以無法快篩陽性就視同確診，但即使是PCR也會有偽陽性與偽陰性問題，且現在採檢量能吃緊，政府可實施連兩次快篩陽性就視同PCR陽性，取代費時費錢的PCR，將PCR量能留給快篩陰性但具高度懷疑陽性個案即可。

▲抗原快篩試劑（圖／藝曜行銷提供）
▲中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布修訂新冠肺炎病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診。（圖／藝曜行銷提供）
瘦子無預警宣布喜訊！甜牽女友手放閃：她目前非常幸福

有「行走的費洛蒙」之稱的34歲男歌手瘦子E.SO（陳昱榕），昨（5）日突然在IG宣布已與交往多年的32歲攝影師女友Jennifer結婚，甜蜜宣示：「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福！」瘦子所屬經紀公司「本色音樂」表示瘦子跟女友交往多年感情穩定，於日前登記結婚，因為疫情跟工作目前沒有辦婚禮的計畫，瘦子目前忙於準備演唱會，謝謝大家的祝福跟關心。

瘦子與女友Jennifer交往多年，3月初就被週刊爆料訂下終身，據悉，他們在朋友的陪伴下，低調赴台北市文山區戶政事務所登記結婚，小倆口神情愉悅，顯得相當開心，更傳出低調聚餐宴請賓客，一同為新人祝福，但當時經紀公司並未承認此事，強調聚會是瘦子宴請辛苦的工作人員，而非婚宴。

不過，外表冷酷的瘦子私下寵妻行徑非常知名，當初女友曝光時，曾因外型遭到網友批評，他在IG分享和女友的牽手背影照，並用英文寫下「MY LOVE, MY QUEEN, MY BEST FRIENND」大方示愛，表明對女友的真心。外界關注戀情，他大方承認有穩定交往的對象，卻對女方身分三緘其口，表示：「她有她的人生，沒有人應該要配合我的人生，她沒必要承受這些關注，説真的就是不干大家的事。」呵護女友的態度非常霸氣。

這次主動公布喜訊，經紀人開玩笑說：等疫情過後，本色正在考慮籌辦「本色結婚祭」，要幫張震嶽、大淵、瘦子連辦三天的婚禮。同公司的阿嶽向他道賀：「瘦子對女友那麼好，結婚不意外。結婚是愛的高度表現，因為要學習忍讓、尊重、分享，願他們開心在一起」。熱狗則回覆：「瘦子騙人 我們不是說好一起married to the game（瘦子的新歌歌名）了嗎？」小春祝福「他在最好的時刻，遇到最好的人是喜事」。搶先一步結婚的大淵，則得意表示：「瘦子一直是我們當中創作的領先者，這次在婚姻這條路上變最後一名了，讓我領先了哈哈！」

▲歌手瘦子宣布和女友閃婚。（圖／瘦子IG）
▲歌手瘦子宣布和女友閃婚。（圖／瘦子IG）
中職／我就是狂！狂威6局好投　送給富邦17敗

樂天桃猿昨（5）日再度跟富邦悍將交手，樂天先發投手狂威主投6局僅失2分，加上林承飛轟出2分砲，終場樂天以7:3贏球，讓富邦吞下本季第17敗。

富邦此役推出「小飛刀」陳鴻文先發，可惜他首局就遇到亂流，被林泓育、陳俊秀連續敲安，朱育賢一支三壘安打建功，梁家榮適時安打，一口氣吞下3分。

富邦打線在2局由蔣智賢敲安追分，次局也由王正棠擊出內野安打再追到1分差，不過樂天4局上由林承飛轟出2分砲，一棒定江山，雖然富邦7局下由申皓瑋敲安再度追分。

不過樂天打線串連，8局上張閔勛敲出左外野安打再度追加分數，9局上富邦又失分，陳俊秀敲出右外野巧妙安打，讓樂天以4分差贏球。

狂威先發6局被打7安打，2保送失2分，飆出6次三振奪勝，林承飛獲單場MVP，陳鴻文6局失5分，本季勝投尚未開張。

▲樂天狂威。（圖／樂天提供）
▲樂天狂威。（圖／樂天提供）
台灣牛肉泡麵「低調王者」是它！眾全招了：稱霸超過40年

台灣泡麵品牌五花八門，近年來還有許多牛肉口味的款式，廣受不少老饕們歡迎。對此，就有鄉民分享台灣牛肉泡麵界「隱藏王者」，而引起全場大讚「都賣了超過40年！」

原PO於PTT八卦板上表示，每次只要想到方便囤貨在家的泡麵，大眾第一選擇通常都是維力炸醬麵、統一肉燥麵，或是素食者喜愛的隨緣泡麵等，倘若預算多一點也會想到滿漢大餐，但他坦言「味王這款牛肉麵也是便宜好吃耶！有沒有味王原汁牛肉麵在泡麵的地位是否被小看的八卦」。

問題曝光後，隨即引起愛好者大讚留言，「還不錯，很適合加貢丸和火鍋料」、「小時候超愛吃這款，麵體跟別家不一樣」、「低調，這麼好吃被買光很麻煩」、「好吃，跟科學麵一樣乾吃也好吃」、「味王牛在台灣都賣了超過40年」、「這款我的愛，同家公司的麻油雞麵也是」。

但也有老饕反而大推其他品牌，直呼「只服統一蔥燒牛跟素飄香麻辣」、「這不錯，統一的蔥燒也不錯」、「味味a蔥辣牛肉湯麵海放，一定要買碗裝」、「這種沒肉的也是統一紅燒牛肉好吃」、「維力媽媽麵煮的最好吃，也只能用煮的」。（編輯：賴禹妡）

▲牛肉泡麵示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有鄉民分享台灣牛肉泡麵的「隱藏王者」，而引起全場大讚「都賣了超過40年！」（示意圖／翻攝pixabay）

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