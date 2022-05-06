最高溫飆34度！母親節「雷雨」連炸4天　下波鋒面時機曝

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吳德榮說，今晨截至4：53本島平地各區最低氣溫大多在20、21度〔北部(基隆七堵區)20.0度，中部(嘉義東區)20.4度，南部(台南後壁區)20.6度，東部(花蓮壽豐鄉)20.1度；台北市(文山區)20.7度〕。
吳德榮指出，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受偏東風影響，東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率，白天暖熱、早晚涼；各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至31度。
吳德榮表示，明（7）日各地仍偏熱；大氣不穩定，晴午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率；下週日、一(8、9日)「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮表示，下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率；下週五、六(13、14日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；15日鋒面南移至巴士海峽。由於是期末模擬，各國模式並不一致，且皆持續調整中；是否會調整成「滯留性」鋒面？待持續觀察。（編輯：孫唯容）