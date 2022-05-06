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台南阿伯脫口罩逛夜市！廟公「暴揍」3分鐘：我是為你好

▲台南1名65歲王姓阿伯「沒戴口罩」，就前往仁德三山宮前逛夜市，一名楊姓廟公看不下去，上前勸阻，怎料雙方一言不合爆發肢體衝突。（圖／翻攝社會事影片）
▲台南1名65歲王姓阿伯「沒戴口罩」，就前往仁德三山宮前逛夜市，一名楊姓廟公看不下去，上前勸阻，怎料雙方一言不合爆發肢體衝突。（圖／翻攝社會事影片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 08:01:37

4日晚間，台南1名65歲王姓阿伯「沒戴口罩」，就前往仁德三山宮前逛夜市，一名楊姓廟公看不下去，上前勸阻，怎料雙方一言不合爆發肢體衝突，廟公打得阿伯跌坐在地，直喊「我是為你好！」；警消獲報到場後，將兩人依照《社會秩序維護法》送辦。

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▲（圖／翻攝社會事影片）
▲廟公被嗆聲後，情緒大爆發，一腳把王男踹倒在地，更撞倒一旁攤販。（圖／翻攝社會事影片）
Line群組「社會事」貼出一段3分鐘影片，畫面中可以看到，台南仁德三山宮前夜市，身穿黑衣的廟公與王男互相咆哮，誰也不讓誰，廟公被嗆聲後，情緒大爆發，一腳把王男踹倒在地，更撞倒一旁攤販，邊大罵「我是為你好，你還嗆聲，你是怎樣！」，最後廟公甚至脫掉上衣，打赤膊喊道「我很會打架！」

火爆場面嚇壞周邊攤販，急忙出面勸阻，「不要這樣啦」、「別這樣，我們還要做生意」，但廟公還是再狠狠向王男揮拳。

台南歸仁警方表示，警方到場時，雙方已結束紛爭，廟公先行離去，王男則仍滯留現場，最後依《社會秩序維護法》將2人送辦。王男未戴口罩則依《傳染病防治法》函請衛生局裁罰。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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