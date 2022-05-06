COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全家冰櫃見「詭異飲料」！網一看怕爆　釣勇者曝真實口感

▲原PO在全家發現一款飲料「胡椒奶茶」超詭異，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆。（示意圖／記者張勵德攝）
▲原PO在全家發現一款飲料「胡椒奶茶」超詭異，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆。（示意圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 09:44:24

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有一名女網友日前到全家時，發現冰櫃內有一款飲料「超詭異」，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆，紛紛直呼「沒勇氣嘗試」、「好特別」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，表示她最近發現全家冰櫃上有一款飲料很「特別」，「在全家發現這個，不知道有沒有勇敢的鄉民已經嘗試了，腦海中完全想像不到會是什麼味道」；從她PO出的照片可以看到，該款飲料外包裝全是紅色的，字體則是白色的，仔細一看原來是「胡椒奶茶」，上面還寫著「新加坡風味」、「獨特辛香」。

▲原PO發現全家一款飲料「胡椒奶茶」超詭異，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆。（圖／翻攝自臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）
▲原PO發現全家一款飲料「胡椒奶茶」超詭異，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆。（圖／翻攝自臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）
貼文一出，網友全怕爆，「昨天有看到沒有勇氣拿」、「買了，但還沒有喝（店員跟我表示他也沒有勇氣嘗試）」、「無法想像…」、「我也有看到，但………先不要好了」。

其中，也有喝過的網友分享心得，大讚「其實還不錯」，「我嘗試過囉，比較不甜的奶茶，喝了會有白胡椒的微辣殘留在喉嚨～可以嘗試看看很有趣～但我個人應該不會再回購，因為我是泰奶派」、「很好喝」、「喝下去是奶茶味，喝完的時候喉嚨有胡椒的微辣，覺得很有趣」、「我個人是喝不出胡椒味，就是一般偏淡的奶茶」、「我覺得奶茶不錯喝，就只是入喉嚨有胡椒的辛辣感」、「還好，不會太怪，尾韻有淡淡胡椒味」、「已喝！就是奶茶，後勁會有點麻麻的」、「喝起來有點鹹甜」。

甚至還有網友開玩笑表示「可以拿來當鍋底」，「可以拿來當鍋底耶」、「拿來煮火鍋好了……」、「妙啊！加熱可以當湯品喝吧(？）」。（編輯：郭佩蓉）

全家不只霜淇淋強！「低調神飲」內行狂讚：平價版星巴克

全家霜淇淋「隱藏吃法」曝光！老饕瘋朝聖：店員也沒看過

全家霜淇淋還在買原價？「隱藏優惠」曝光：一支秒省16元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀