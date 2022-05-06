全家冰櫃見「詭異飲料」！網一看怕爆 釣勇者曝真實口感
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有一名女網友日前到全家時，發現冰櫃內有一款飲料「超詭異」，不知喝了是什麼味道，貼文一出，網友全怕爆，紛紛直呼「沒勇氣嘗試」、「好特別」。
該名女網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，表示她最近發現全家冰櫃上有一款飲料很「特別」，「在全家發現這個，不知道有沒有勇敢的鄉民已經嘗試了，腦海中完全想像不到會是什麼味道」；從她PO出的照片可以看到，該款飲料外包裝全是紅色的，字體則是白色的，仔細一看原來是「胡椒奶茶」，上面還寫著「新加坡風味」、「獨特辛香」。
貼文一出，網友全怕爆，「昨天有看到沒有勇氣拿」、「買了，但還沒有喝（店員跟我表示他也沒有勇氣嘗試）」、「無法想像…」、「我也有看到，但………先不要好了」。
其中，也有喝過的網友分享心得，大讚「其實還不錯」，「我嘗試過囉，比較不甜的奶茶，喝了會有白胡椒的微辣殘留在喉嚨～可以嘗試看看很有趣～但我個人應該不會再回購，因為我是泰奶派」、「很好喝」、「喝下去是奶茶味，喝完的時候喉嚨有胡椒的微辣，覺得很有趣」、「我個人是喝不出胡椒味，就是一般偏淡的奶茶」、「我覺得奶茶不錯喝，就只是入喉嚨有胡椒的辛辣感」、「還好，不會太怪，尾韻有淡淡胡椒味」、「已喝！就是奶茶，後勁會有點麻麻的」、「喝起來有點鹹甜」。
甚至還有網友開玩笑表示「可以拿來當鍋底」，「可以拿來當鍋底耶」、「拿來煮火鍋好了……」、「妙啊！加熱可以當湯品喝吧(？）」。（編輯：郭佩蓉）