啦啦隊女神確診高燒狂咳！被諷「經過身邊要憋氣」很自責

福爾摩沙台新夢想家啦啦隊長梓梓（董梓甯），向來在球場活力四射，經常與粉絲在社群平台上互動，最近卻消失一週，宛如人間蒸發，她昨（5）日晚上無預警宣布確診新冠肺炎，前四天狀況非常糟糕，乖乖照三餐吃藥都無法退燒，咳嗽到流淚、頭暈頭痛、全身痠痛疲倦，症狀非常嚴重！

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▲梓梓不只身材火辣，還是編舞老師。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓是夢想家啦啦隊隊長，知名度升高。（圖／翻攝梓梓IG）

被封為「真人版娜美」的梓梓，因為外型亮麗、擅長舞蹈，是不少男粉心中的女神，也是《綜藝大熱門》的熟客，眾多綜藝節目邀約都因確診取消了，收到粉絲們私訊關心，她昨日透露現況，每天都乖乖喝中藥「清冠一號」，按時服用藥物，已經退燒稍微好轉，趕緊和粉絲報平安，「抱歉讓各位擔心了，也臨時取消了好幾場的錄影，真的對大家很抱歉」。

她坦言，自己是一個非常宅的人，除了工作幾乎都在家，「我真的已經很保護自己，完全是突然中標，不知所措」，確診前一天還生龍活虎，也沒有接觸確診者足跡，去練舞時快篩發現是陽性嚇了一跳，趕緊停下排練，還好身邊的人採檢都是陰性。

▲梓梓透露染疫發高燒狂咳，症狀非常嚴重。（圖／翻攝梓梓IG）

▲梓梓有「真人版娜美」封號，32E豐滿上圍讓網友瘋狂按讚。（翻攝梓梓FB）