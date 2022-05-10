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台北捷運列車進站響「洗腦廣告神曲」？暖心真相首曝

▲韋禮安重新編曲「DARLIE」廣告洗腦歌曲，完美詮釋「好來」新意象！（圖／品牌提供）
▲韋禮安重新編曲「DARLIE」廣告洗腦歌曲，完美詮釋「好來」新意象！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-10 16:00:04

注意到了嗎？每天打開手機、電視跳出來的訊息，與親朋好友之間的話題，漸漸不再是哪裡好吃、哪裡好玩，更不用說聊點出國炫耀文，取而代之的是全球疫情與動盪，鋪天蓋地的負面訊息是否已壓的你我喘不過氣？面對驟變，你我或許還沒準備好一一接招，但仔細觀察周遭，依舊出現許多美好的改變能撫慰人心。就在5月10日這天，台北捷運站孰悉的列車進站音樂，竟傳出比熟悉還熟悉的音符，這朗朗上口的音樂不是別的，而是陪伴許多大人小孩成長的「DARLIE」廣告洗腦歌曲，並由韋禮安重新編曲，詮釋「好來」新意象。

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▲DARLIE帶來正能量，點亮一成不變的乏味日常。（圖／品牌提供）
▲DARLIE帶來正能量，點亮一成不變的乏味日常。（圖／品牌提供）
現代人工作與生活時常密不可分，一成不變的乏味日常，加上緊繃的全球情勢，讓這一兩年更充滿灰色不安的氛圍，想想究竟多久沒有被正能量點亮了呢？這個問題就由DARLIE來解答！DARLIE不僅是全台知名的口腔護理品牌，更靠著充滿記憶點的電視廣告歌曲，輕快旋律烙印在台灣人們腦海，只要前奏一下，大人小孩都能跟上朗朗哼個幾句；許多知名藝人也都參與過編曲，可說是極具代表性的跨世代經典國民廣告曲。

▲DARLIE已陪伴你我超過一甲子，更請來韋禮安跨刀改編經典歌曲，大聲唱給你聽！（圖／品牌提供）
▲DARLIE已陪伴你我超過一甲子，更請來韋禮安跨刀改編經典歌曲，大聲唱給你聽！（圖／品牌提供）
一眨眼 DARLIE已陪伴你我超過一甲子，2021年底正式宣布「黑人牙膏煥新好來」，不變的是長久以來對於品質與經典包裝的堅持，而讓人眼睛為之一亮的蛻變，是除了請來韋禮安跨刀改編，更要在5月10日這天大聲唱給你聽！

▲DARLIE全新洗腦神曲透過韋禮安的溫柔歌聲與輕快旋律跟著捷運列車一起進站。（圖／品牌提供）
▲DARLIE全新洗腦神曲透過韋禮安的溫柔歌聲與輕快旋律跟著捷運列車一起進站。（圖／品牌提供）
DARLIE首次邀請歌手韋禮安參與寫歌編曲，將歌詞中加入「好來」，秉持著為世界帶來美好笑容，這首耳熟能詳的全新洗腦神曲，將融入在許多人熟悉的台北捷運藍綠全線各站「列車進站音樂」之中，透過韋禮安的溫柔歌聲與輕快旋律跟著列車一起進站。

▲韋禮安提到，「好來」聽起來雖然是全新的名字，但它還是我們原本就最熟悉的那個老朋友！（圖／品牌提供）
▲韋禮安提到，「好來」聽起來雖然是全新的名字，但它還是我們原本就最熟悉的那個老朋友！（圖／品牌提供）
北捷月台響起滿滿時代感的樂聲，前所未有的一日限定快閃活動，從試播到今(10)日藍綠全線正式啟動，耳尖的民眾早已在社群平台熱烈討論。韋禮安也拍攝了有趣的多閃影片，而在韋禮安在主題曲拍攝幕後花絮中提到，「雖然『好來』聽起來是一個全新的名字，大家可能覺得有點陌生，但它還是我們原本就最熟悉的那個老朋友，請大家繼續熱情的擁抱並支持他。」好來與韋禮安都相信，音樂是極具渲染與穿透的力量，聽著音樂，秀出最有自信的笑容，能為世界帶來更多正面快樂的情緒，而這美好的楔子，就從好來開始。




DARLIE好來品牌煥新官網：https://lihi1.com/urfc4/nownews
DARLIE好來品牌煥新電視廣告：https://lihi1.com/7xkBz/nownews
韋禮安×2022 DARLIE好來主題曲：https://lihi1.com/st3sy/nownews
韋禮安×2022 DARLIE好來主題曲幕後花絮影片：https://lihi1.com/01NjR/nownews
DARLIE好來 x 北捷快閃影片：https://lihi1.com/0AQ5s/nownews

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