台北捷運列車進站響「洗腦廣告神曲」？暖心真相首曝

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一眨眼 DARLIE已陪伴你我超過一甲子，2021年底正式宣布「黑人牙膏煥新好來」，不變的是長久以來對於品質與經典包裝的堅持，而讓人眼睛為之一亮的蛻變，是除了請來韋禮安跨刀改編，更要在5月10日這天大聲唱給你聽！
DARLIE首次邀請歌手韋禮安參與寫歌編曲，將歌詞中加入「好來」，秉持著為世界帶來美好笑容，這首耳熟能詳的全新洗腦神曲，將融入在許多人熟悉的台北捷運藍綠全線各站「列車進站音樂」之中，透過韋禮安的溫柔歌聲與輕快旋律跟著列車一起進站。
北捷月台響起滿滿時代感的樂聲，前所未有的一日限定快閃活動，從試播到今(10)日藍綠全線正式啟動，耳尖的民眾早已在社群平台熱烈討論。韋禮安也拍攝了有趣的多閃影片，而在韋禮安在主題曲拍攝幕後花絮中提到，「雖然『好來』聽起來是一個全新的名字，大家可能覺得有點陌生，但它還是我們原本就最熟悉的那個老朋友，請大家繼續熱情的擁抱並支持他。」好來與韋禮安都相信，音樂是極具渲染與穿透的力量，聽著音樂，秀出最有自信的笑容，能為世界帶來更多正面快樂的情緒，而這美好的楔子，就從好來開始。
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韋禮安×2022 DARLIE好來主題曲：https://lihi1.com/st3sy/nownews
韋禮安×2022 DARLIE好來主題曲幕後花絮影片：https://lihi1.com/01NjR/nownews
DARLIE好來 x 北捷快閃影片：https://lihi1.com/0AQ5s/nownews