竹市藍營黨團支持林耕仁　誓重返執政權

選舉剩下半年，國、民兩大黨近期在全台各地陸續提名縣市首長人選，想藉母雞效應拉抬議員參選人，為選情持續加溫。然兩大黨在北部的提名進度，相形之下都處於蓋牌的狀態，也讓基層焦慮，頻頻向黨中央喊話。國民黨新竹市議會黨團齊聚表態，全力支持林耕仁參選新竹市長，議長許修睿也呼籲中央，及早提名才能讓地方、中央團結合作，翻轉新竹，重返執政。
許修睿表示，林耕仁在新竹深耕多年，通過地方初選民意的檢視，也獲得全體藍軍黨團的支持，是名表現相當優異的市長人選。同時呼籲，藍軍越早團結整合，對於年底的選舉勝選機率就越高，只要中央跟地方齊心一致，成為參選人的最強後盾，便沒有打不贏的戰場。
市長參選人林耕仁今(6)日與競選團隊同志一起騎腳踏車，乘風而來從自己的家鄉香山出發，抵達新竹市政府，展現出參選人的活力與執行力，象徵著藍軍團結「齊」心，目標前進市政府。林耕仁也表示，將領導打造新竹成為「舒適減壓、永續發展」的城市，展現出Can Do什麼都做得到的精神，繼續為新竹市民服務，爭取民眾的認同。也感謝所有人的支持，深刻明白這份重責大任，只有全力以赴、勇往直前才能回應支持者的期待。
地方支持林耕仁代表參選的聲音相當堅定，國民黨籍市議員都接連表態力挺「在地深耕」的人選，地方團結呼籲中央儘早完成提名。在母雞的帶領下，藍軍整合成功年底新竹市選戰的拼圖也就完成泰半。