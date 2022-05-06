民進黨新北5、6區民調出爐 湧言會突破英蘇夾擊全壘打
民進黨今（6）日公布新北市第5選區（板橋區）、第6選區（中和區）議員初選結果，其中選前遭英、蘇聯手夾殺的新北市議員何博文子弟黃淑君，以16.23%的支持率殺出重圍；地方人士直指，黃淑君是一個很好的幕僚、能力強，初選突破派系的夾擊勝出，是板橋市民之福！
民進黨在新北市第5選區（板橋區）議員提名5 人（含婦保1人），分別有現任議員戴瑋姍（女，新潮流）與黃俊哲（英系），以及新人山田摩衣（女，正國會）、黃淑君（女，湧言會）、吳亞蓁（女，蘇系）及石一佑（女，英系）等6人登記，6搶5的局面；其中，接棒新北市議員何博文參選的黃淑君，面對英蘇聯盟的「政治夾殺」，備受各界的關注。
依據民進黨公布的民調，現任議員黃俊哲以26.15%的支持率奪冠，其次依序為立法院長游錫堃的前秘書山田摩衣17.70%、有打侯悍將之稱的戴瑋姍17.41%、黃淑君16.23%及石一佑14.18%，至於選前獲得英系立委羅致政、蘇系立委張宏陸背書的吳亞蓁，以8.33%的支持率飲恨出局；黃淑君的過關，這也是湧言會繼新北市第2選區（林口、五股、泰山區）的新人「小飛俠」李宇翔勝出後，湧言會再度突破英蘇聯盟的「政治夾殺」。
地方人士分析，黃淑君勝出的原因有三，第一、黃淑君已經在地服務、耕耘8年，親自經手過一萬三千件的服務案件，其次、中央所謂「超前佈署」的防疫作為，不僅屢遭在野黨的詬病外，民眾買不到快篩試劑的民怨，更直接投射到與行政院長蘇貞昌有關連的參選人；第三、面對英、蘇聯手夾殺的困境，黃淑君喊出「捍衛板橋市民對何博文的信任」，喚起支持者的危機意義與向心力。
至於第6選區（中和區）提名3人（含婦保1人），分別有現任的議員張維倩（女，蘇系）與張志豪（湧言會）、前市議員林秀惠（女，正國會）及新人張嘉玲（女，英系）等4人登記，4搶3的態勢；結果由張志豪以32.18%%的支持率取得第一，其次依序為張維倩的28.18%、英系新人張嘉玲20.34%，而回鍋參選的「中和管家婆」林秀惠以19.30%的支持率落敗。