屏東草編工藝師李龍登「匠人魂」 周春米讚促進台日交流
中華文化總會今（6）日在屏菸1936文化基地（昔屏東菸葉廠）舉行台灣職人精神的影片《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。兼任文化總會副會長的副總統賴清德親自與會出席，屏東縣長潘孟安、與在地立委周春米也到場協同導覽。周春米表示，文總拍攝的紀錄影片《匠人魂》致力紀錄保存台灣在地職人的精神與貢獻，而今天記者會選址在2月甫開幕的屏菸1936文化基地，這是屏東文化力最好的展現。
周春米表示，這次紀錄片介紹的是生於屏東農家的師傅李龍，他將畢生奉獻給草編技術。而他在2010年起更是揚威國際，與日本廠商合作，使用注連繩編織技法編織日本傳統祭祀的祈福品，一節一節的稻草不僅編織李師傅多年的手藝，也編織起了台日交流的橋樑。李不僅是屏東之光，更是台灣之光。
周春米認為，今天記者會選址在2月甫開幕的屏菸1936文化基地，這是屏東文化力最好的展現。在中央地方協力下，1936年以來見證屏東歷史風華的的菸葉廠，在封閉27年後化身為屏東最大的博物館群，未來將繼續紀錄最在地的屏東故事，讓屏東又再次充滿生命力和文化力。
周春米也說，文總拍攝的紀錄影片《匠人魂》不僅致力紀錄保存台灣在地職人的精神與貢獻，文總會也委由外交部協助將影片翻譯八國語言，讓台灣的匠人精神弘揚國際。
在本日活動現場，賴清德也頒發錦旗致贈全心奉獻精力的李龍，象徵李對待草編工藝的「一生懸命」。
周春米補充，屏東匠人有最新第33集的李龍、第2集墾丁衝浪教練吳家誌和第25集在屏東空軍訓練基地修復戰鬥機的士官長安敏華。屏東的匠人遍佈屏東各地，屏東可以說是「地靈人傑」，未來他也會積極協助更多屏東在地匠人被看見，讓屏東弘揚國際。