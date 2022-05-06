廖芳潔跳槽鏡電視「唯一掙扎點」曝光 自爆曾靠藥物助眠
鏡電視2日就開始在MOD播出，董事長由前中華電信董事長鄭優接下，他今（6）日出席開播記者會時表示，希望頻道最快能在5月底就上架有線電視，預計會在84到86台附近。值得注意的是，前TVBS、三立的主播廖芳潔，現在也接下鏡電視主播位置，坦言雖然薪水和先前差不多，但對鏡電視的藝文內容、專題非常感興趣，而今天也難得吐露過去當主播、主持人的甘苦談，透露曾因壓力過大，需要靠安眠藥才能睡著。
廖芳潔坦言跳槽前其實掙扎很久，怕離開後沒有地方可以靠，終於下定決心後就遇到疫情三級警戒，所以有稍微休息2個月左右，接著就被鏡電視提出的「專訪人物」內容吸引，才毅然決然要嘗試。廖芳潔當時對鏡電視唯一猶豫的點，就是晚上10點才能下班，擔心影響到健康，也透露先前在TVBS《十點不一樣》時，晚上11點才可以收工回家，讓她飽受失眠所苦：「我對安眠藥超有研究，後面半年最嚴重，後來是靠著重訓調整身心，才慢慢走出來。」好在廖芳潔現在已經恢復健康，坦言只要對生活狀態有意識、認知，就可以擁有好的睡眠品質。
上月開始華視新聞就頻頻出包，曾任職台視總經理的鄭優表示對鏡電視有信心，相信新聞團隊的同仁在工作上都會全神貫注，在副總的領導下拿出最好的表現，至於鏡電視的特色，他認為「少年新聞週記」最令他印象深刻，認為現在年輕團體是優勢，可以特別參考其意見來取得閱聽人的共鳴，也是和其他電視台不一樣的地方。
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