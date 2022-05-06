快篩一劑難求！消基會斥「排隊亂象」：應按人口免費配發
本土病例連續8天確診破萬例以上，累計確診案例超過22 萬例，面對嚴峻的疫情，民眾使用快篩劑需求暴增，但即便政府已上路「快篩實名制」仍供不應求，快篩供應嚴重不足成為現下最吃緊的問題之一。
消基會今（6）日召開記者會呼籲，快篩劑已是全民需求，若要普遍實施快篩，必須要能夠充分供應。過去在需求不高的情形下，國內少數快篩劑業者的產能多供外銷用，進口業者進口數量也不高，直至今年中因確診病例爆增，民間急需快篩劑，政府才發現手上無充足現貨，民間業者也不及事先備貨進口供應，陷入快篩劑奇貨可居、一劑難求的窘境。
消基會提到，現行實名制是一次買五劑，各大藥局往往開賣不久就搶光，排在隊伍後端的民眾根本買不到。也有部份民眾認為，有些人只需要一、兩劑快篩劑，為何不同時開放單劑購買的選項，一次買五劑的措施讓供應量不足的現象雪上加霜。
面對快篩亂象，消基會呼籲政府應改變目前決策，停止實名制配售作業，若國家經費充裕，可將目前徵用取得或掌握中的快篩劑，依民眾基本需求或按家庭人口數，採取定量、定時由國家公（免）費配發，無償提供民眾上網預約並憑證領取使用，而不是成為街上風雨無阻的人龍。
消基會也認為政府應立即回歸市場機制，鼓勵國內業者大量進口，自行舖貨銷售，避免現行實名制公定價發生「價格錨定」現象。若政府改採免費供應或補助供應的政策，民間業者參與進口銷售的快篩劑供應，回歸市場竸爭機制，可望一併解決現下供應量不足及價格過高的問題。