感人變趕人？東海生控校園防疫把學生當病毒

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這幾天已有不少學生在Dcard批評東海大學防疫亂象，指控學校忙著發新聞宣傳感人防疫措施，事實上卻是在校園趕人、把學生當病毒！東海大學學生會長呂紹齊指出，先前校方把學生拒於門外，只要足跡重疊就可能進不了宿舍，已引起抱怨。
他說，5/4下午5點，學校突然對外發佈所謂「人道政策」新聞，但師生都沒看到消息，恐慌得到處打聽「明天就開始遠距教學嗎」？晚間7點，學生會緊急邀請教務長座談，教務長表示沒打算全面遠距；到了9點，學校正式發公告啟動所謂遠距教學方案，強調確診生、居隔生、健康返家學生可遠距。
呂紹齊說，校方配合中央防疫政策提供隔離空間前，無論確診與否皆須先清空宿舍，住宿生晚上接到公告根本難以因應，沒錢住旅館、外縣市的家人來不及載。據說有苦等防疫計程車6小時的確診者，最後叫一般計程車、花3000多元回到家。也有被就地隔離在宿舍的接觸者拿不到快篩劑，不知道自己的健康狀況、也不獲准許到宿舍的公共浴室洗澡。
學生抱怨，校方只顧著配合中央清出校內宿舍，把線上教學與否的權利留給老師個別裁量，「結果就是有的實體、有的線上，主動搬回家防疫的外宿生根本無所適從。」
東海大學學務長龍鳳娣表示，校方初期配合中央防疫政策，要求確診者和密切接觸者儘量回家，但發現不盡人意，有些學生真的回不了家，甚至有住會議室的、住帳蓬的。校方5/4做出「以校為家」政策，騰出更多空間提供確診和密切接觸學生使用、持續鼓勵健康住宿生回家。對於政策調整、導致家長和學生感到忐忑不安，深感抱歉。
龍鳳娣說，目前全校有79位學生確診，其中10位住在校友會館，因應未來確診人數將增加、需要更多空間，將持續鼓勵住宿學生回家進行線上課程，校方配合教育部昨天下午最新政策，即起所有已遠距的課程皆可延至學期末。