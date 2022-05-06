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感人變趕人？東海生控校園防疫把學生當病毒

▲立委黃國書（中）主張，未確定學生有去處前，校方不該將人強制移出宿舍。（圖／何昆霖提供，2022.05.06）
▲立委黃國書（中）主張，未確定學生有去處前，校方不該將人強制移出宿舍。（圖／何昆霖提供，2022.05.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-06 13:28:042022-05-06 13:49:57

疫情燒進校園，立委黃國書接獲東海大學學生投訴，指控學校忙著宣傳將確診者留校照顧的感人新聞，實際上卻在深夜趕人，讓學生在宿舍門口苦等防疫計程車到半夜，遠距教學更是混亂到師生無所適從。校方則表示，防疫初期配合中央政策，但發現有些學生真的回不了家，窩在學校會議室甚至搭帳蓬，才擬出「以校為家」的政策，對於事前溝通不足感到抱歉。

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台中市議員何敏誠服務處執行長何昆霖指出，近來服務處接獲台中多所學校大學生陳情，指控只是接觸到確診者就被迫退宿、學校毫不留情將學生踢出校園，其中以東海大學最嚴重，因此透過立委黃國書向教育部反映。

這幾天已有不少學生在Dcard批評東海大學防疫亂象，指控學校忙著發新聞宣傳感人防疫措施，事實上卻是在校園趕人、把學生當病毒！東海大學學生會長呂紹齊指出，先前校方把學生拒於門外，只要足跡重疊就可能進不了宿舍，已引起抱怨。

▲東海學生在Dcard罵翻學校的防疫政策，每則討論都有上百留言。（圖／翻攝Dcard，2022.05.06）
▲東海學生在Dcard罵翻學校的防疫政策，每則討論都有上百留言。（圖／翻攝Dcard，2022.05.06）
他說，5/4下午5點，學校突然對外發佈所謂「人道政策」新聞，但師生都沒看到消息，恐慌得到處打聽「明天就開始遠距教學嗎」？晚間7點，學生會緊急邀請教務長座談，教務長表示沒打算全面遠距；到了9點，學校正式發公告啟動所謂遠距教學方案，強調確診生、居隔生、健康返家學生可遠距。

呂紹齊說，校方配合中央防疫政策提供隔離空間前，無論確診與否皆須先清空宿舍，住宿生晚上接到公告根本難以因應，沒錢住旅館、外縣市的家人來不及載。據說有苦等防疫計程車6小時的確診者，最後叫一般計程車、花3000多元回到家。也有被就地隔離在宿舍的接觸者拿不到快篩劑，不知道自己的健康狀況、也不獲准許到宿舍的公共浴室洗澡。

學生抱怨，校方只顧著配合中央清出校內宿舍，把線上教學與否的權利留給老師個別裁量，「結果就是有的實體、有的線上，主動搬回家防疫的外宿生根本無所適從。」

▲東海大學學務長龍鳳娣為校方與師生溝通不足公開致歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.05.06）
▲東海大學學務長龍鳳娣為校方與師生溝通不足公開致歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.05.06）
東海大學學務長龍鳳娣表示，校方初期配合中央防疫政策，要求確診者和密切接觸者儘量回家，但發現不盡人意，有些學生真的回不了家，甚至有住會議室的、住帳蓬的。校方5/4做出「以校為家」政策，騰出更多空間提供確診和密切接觸學生使用、持續鼓勵健康住宿生回家。對於政策調整、導致家長和學生感到忐忑不安，深感抱歉。

龍鳳娣說，目前全校有79位學生確診，其中10位住在校友會館，因應未來確診人數將增加、需要更多空間，將持續鼓勵住宿學生回家進行線上課程，校方配合教育部昨天下午最新政策，即起所有已遠距的課程皆可延至學期末。

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