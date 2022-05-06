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同心團結防疫　高市府防疫期間跨局處支援足量快篩試劑

▲市長陳其邁表示，疫情期間，高市府持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示，疫情期間，高市府持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-06 16:00:00

有關議員關心防疫業務持續增加，衛生單位人力吃緊，高雄市長陳其邁今（6）日表示，高市府於防疫期間跨局處調配人力、互相支援，依據目前疫情發展趨勢，高雄落後北部89天，尤以密閉空間風險較高，家庭及職場接觸者為群聚高風險，高市府也持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。

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另外有關於彰化縣議員張國棟於通訊軟體內散播「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」的不實資訊，並且鼓勵民眾廣傳一事，高雄市政也府嚴正駁斥傳言內容，並要求張國棟撤回訊息且公開澄清。

高雄市政府表示目前全國中央地方皆專注於防疫工作，彰化縣議員張國棟以通訊軟體發送不實訊息，張國棟議員身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。此舉不但傷害高雄市政府全體上下同仁名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序，高雄市政府要求彰化縣議員張國棟撤回訊息，並公開澄清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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