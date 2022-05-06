同心團結防疫 高市府防疫期間跨局處支援足量快篩試劑
有關議員關心防疫業務持續增加，衛生單位人力吃緊，高雄市長陳其邁今（6）日表示，高市府於防疫期間跨局處調配人力、互相支援，依據目前疫情發展趨勢，高雄落後北部8至9天，尤以密閉空間風險較高，家庭及職場接觸者為群聚高風險，高市府也持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。
另外，有關於彰化縣議員張國棟於通訊軟體內散播「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」的不實資訊，並且鼓勵民眾廣傳一事，高雄市政也府嚴正駁斥傳言內容，並要求張國棟撤回訊息且公開澄清。
高雄市政府表示，目前全國中央地方皆專注於防疫工作，彰化縣議員張國棟以通訊軟體發送不實訊息，張國棟議員身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。此舉不但傷害高雄市政府全體上下同仁名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序，高雄市政府要求彰化縣議員張國棟撤回訊息，並公開澄清。
※【NOWnews 今日新聞
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