同心團結防疫　高市府防疫期間跨局處支援足量快篩試劑

有關議員關心防疫業務持續增加，衛生單位人力吃緊，高雄市長陳其邁今（ 6 ）日表示，高市府於防疫期間跨局處調配人力、互相支援，依據目前疫情發展趨勢，高雄落後北部 8 至 9 天，尤以密閉空間風險較高，家庭及職場接觸者為群聚高風險，高市府也持續準備足量的快篩試劑，提醒市民朋友母親節後，多加留意自身健康狀況。

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另外 ， 有關於彰化縣議員張國棟於通訊軟體內散播「高雄市府 200 位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」的不實資訊，並且鼓勵民眾廣傳一事，高雄市政也府嚴正駁斥傳言內容，並要求張國棟撤回訊息且公開澄清。