醫療量能緊繃？婦人無醫院可收治身亡 侯友宜：輕重分流
疫情延燒，導致各地的醫療量能緊繃，新北一名80多歲的婦人疑盲腸炎，一連跑了三家的醫院，都因急診篩檢人潮的爆量無法收治，導致在家身亡的憾事；對此，新北市長侯友宜今（6）日呼籲，急診是收治急重症，讓醫療量能能夠因為輕重分流，不要影響急診的作業。
侯友宜強調，新北市的醫療量能是足夠，包括第一線的居家照護上，動用12家核心醫院、412家的診所，再加上開設全國最多的集中檢疫中心，以及現有的空床率，都已經做充分的準備；至於這位80歲的長輩為什麼會發生狀況？在此再度呼籲民眾，急診是接受急重症的，確診的個案有症狀、快篩陽請走防疫急門診，讓防疫的急門診與急重症要分流出來。
侯友宜指出，希望大家不要擠在急診室，讓需要有重症治療的市民朋友，能夠快速接受急診的治療；此外，已經講過很多次，有症狀的確診個案就走防疫急門診，沒有症狀的確診個案、快篩陽請走社區篩檢站，希望市民朋友無論如何一起配合，使得醫療量能因輕重的分流而確保，不要去佔到急診的進出，導致急診的醫生忙不過來，讓需要被照顧的急診患者，也能夠得到充分的醫治。
※【NOWnews 今日新聞
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