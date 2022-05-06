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醫療量能緊繃？婦人無醫院可收治身亡　侯友宜：輕重分流

▲新北市長侯友宜今（6）日呼籲，急診是收治急重症，讓醫療量能能夠因為輕重分流，不要影響急診的作業。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.06）
▲新北市長侯友宜今（6）日呼籲，急診是收治急重症，讓醫療量能能夠因為輕重分流，不要影響急診的作業。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.06）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-06 13:55:39

疫情延燒，導致各地的醫療量能緊繃，新北一名80多歲的婦人疑盲腸炎，一連跑了三家的醫院，都因急診篩檢人潮的爆量無法收治，導致在家身亡的憾事；對此，新北市長侯友宜今（6）日呼籲，急診是收治急重症，讓醫療量能能夠因為輕重分流，不要影響急診的作業。

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侯友宜強調，新北市的醫療量能是足夠，包括第一線的居家照護上，動用12家核心醫院、412家的診所，再加上開設全國最多的集中檢疫中心，以及現有的空床率，都已經做充分的準備；至於這位80歲的長輩為什麼會發生狀況？在此再度呼籲民眾，急診是接受急重症的，確診的個案有症狀、快篩陽請走防疫急門診，讓防疫的急門診與急重症要分流出來。

侯友宜指出，希望大家不要擠在急診室，讓需要有重症治療的市民朋友，能夠快速接受急診的治療；此外，已經講過很多次，有症狀的確診個案就走防疫急門診，沒有症狀的確診個案、快篩陽請走社區篩檢站，希望市民朋友無論如何一起配合，使得醫療量能因輕重的分流而確保，不要去佔到急診的進出，導致急診的醫生忙不過來，讓需要被照顧的急診患者，也能夠得到充分的醫治。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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