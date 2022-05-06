中重症+87！國小童進加護 30歲男家中昏迷「死後確診」
今（6）日新增3萬6168例本土個案，增87例中重症病例，其中中症有76人、重症有11，其中有10人死亡，這10人中有1人是30多歲男性，被人發現家中昏迷，送醫急救無效採檢陽性，死後才確診。
今年國內累積本土病例20萬6134 人，當中有20萬5597人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積537例，當中467人中症、70人重症；重症中有43死。
羅一鈞表示，特別需要說明的是，1例30多歲男性自己獨居，沒有接種過任何新冠肺炎疫苗，本身有泌尿道結石的問題，被其他人發現在家中昏迷，送醫不治採檢確診，死因為新冠肺炎與急性呼吸衰竭。
新增重症個案當中有1名小於10歲男童，沒有接種疫苗，本身有慢性心血管疾病、心臟病，神經系統疾病等問題，染疫之後出現呼吸窘迫，在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋藥物。
另外，羅一鈞也補充，先前公布一名小於1歲的小朋友，目前正在加護病房治療，情況大有好轉。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。