快篩陽即確診12日上路！陳時中：適用3族群「非所有人」
指揮中心昨日重新修正「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，今（6）日再次說明修正範圍，從5月12日開始，「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」這3類人，使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，就為確定病例條件；指揮官陳時中強調，這3類人因為染疫可能性相對高，並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診。
指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療(可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排)，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。
指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要之醫療服務或治療藥物。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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