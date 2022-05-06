首次參展2022倫敦工藝週　工藝中心主打台灣纖維工藝

我是廣告 請繼續往下閱讀
工藝中心主任張仁吉說，此次策展以台灣的天然色彩與纖維及概念來呈現台灣的識別性文化符號，台灣為海島國家，具有多樣的生態、族群與多元文化，透過以天然染色與纖維作為元素來呈現台灣特有的自然環境及文化特色。
文化部指出，台灣天然染色發展，包括從運用在地植物，自根、莖、果實、果皮、花或葉中提煉萃取染料，產生帶有原生環境氣候色澤的「植物色」；從動物軀體中提取能使纖維和其他材料著色的有機物質「動物色」，如從胭脂蟲體內取得紅色染料；以泥染、黃土染、墨染、碳染等粒子染材製作顏料，產生緊密連結山川地貌的「礦物色」。在環境友善、永續發展等影響下，天然染色工藝逐漸融入這些理念。
參展工藝師湯文君說，天然染色與日常生活息息相關，期待國際上有更多人知道並喜愛天然染色工藝。
吳佩珊表示，該展覽以劇場行徑的實體線條和空間轉換概念，統整對色彩劇場的演繹，以「茶席」、「書畫間」、「野臺」三個具有台灣文化意象的空間為概念發想，與具體的文化空間想像串連，色彩與觀眾在「ㄇ」字型展覽空間中轉折、流動與穿梭，觀展動線如遊走於劇場中的「前台」、「中台」及「後台」間，相互實驗碰撞並感受取材台灣環境多元物種的「自然個性」、「色彩表情」與背後所傳達的「台灣特質」。
她提到，台灣具有豐富的自然資源，尤其多樣的植種是工藝中纖維素材與染料的寶庫，此次以工藝為媒介，在「色彩劇場」中展現植物的「自然個性」與各自的「色彩表情」。
此次展出作品以三個向度呈現台灣天然染色工藝發展，第一向度來自學術研究的思考，如曾啟雄及廖倫光等，針對台灣在地植物、泥土的色彩與染色考究，成就天然染色更加豐厚的文化底蘊；第二向度來自設計師洪麗芬、「FREE」（輝盟國際）及「太平藍Taiping Blue」作品，在工藝中加入自然、永續等創新概念，追求美學的突破或者量產的嘗試；第三向度呈現新一代青年工藝家，運用不同媒材，挑戰以裝置、雕塑等更多元方式創作，展現對天然染色工藝獨特藝術性的實踐。
▲參展工藝家廖倫光（左）示範「泥染方巾」製作過程。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）